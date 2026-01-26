Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 26 de enero

<b>El meteorólogo Blas Córdoba, del<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA),</a> informó que para este lunes 26 de enero de 2026 se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del territorio nacional</b>, con lluvias aisladas concentradas principalmente en la vertiente del Caribe durante la mañana.De acuerdo con el pronóstico oficial, <b>en horas de la mañana se prevé cielo de despejado a nublado</b>, con <b>algunas lluvias aisladas sobre la provincia de Colón</b>, específicamente en la vertiente caribeña. Estas precipitaciones no se anticipan de carácter generalizado ni persistente.Durante la <b>tarde</b>, las condiciones atmosféricas se mantendrán con <b>presencia de algunos nublados en Colón, Guna Yala y Darién</b>, sin que se espere un incremento significativo de las lluvias. En el resto del país predominarán condiciones secas y parcialmente nubladas.Para la <b>noche</b>, el IMHPA pronostica <b>cielo despejado a parcialmente nublado en todo el territorio nacional</b>, sin probabilidad de lluvias, lo que favorecerá actividades nocturnas y condiciones estables en zonas urbanas y rurales.En cuanto a las <b>condiciones marítimas</b>, Córdoba indicó que <b>son favorables tanto para la navegación como para los bañistas en ambos litorales</b>, el Caribe y el Pacífico, sin advertencias por oleajes peligrosos ni corrientes adversas.Respecto a las <b>temperaturas</b>, se espera que la <b>mínima ronde los 20°C</b>, mientras que la <b>máxima podría alcanzar hasta los 34°C</b>, especialmente en áreas del interior y la región central del país, donde se mantienen condiciones calurosas.El IMHPA también advirtió sobre <b>índices de radiación ultravioleta entre altos y extremos</b>, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección, como el uso de bloqueador solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.Las autoridades meteorológicas reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del IMHPA, ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo a lo largo del día.