Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 26 de enero

El meteorólogo Blas Córdoba, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este lunes 26 de enero de 2026 se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del territorio nacional, con lluvias aisladas concentradas principalmente en la vertiente del Caribe durante la mañana.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en horas de la mañana se prevé cielo de despejado a nublado, con algunas lluvias aisladas sobre la provincia de Colón, específicamente en la vertiente caribeña. Estas precipitaciones no se anticipan de carácter generalizado ni persistente.

Durante la tarde, las condiciones atmosféricas se mantendrán con presencia de algunos nublados en Colón, Guna Yala y Darién, sin que se espere un incremento significativo de las lluvias. En el resto del país predominarán condiciones secas y parcialmente nubladas.

Para la noche, el IMHPA pronostica cielo despejado a parcialmente nublado en todo el territorio nacional, sin probabilidad de lluvias, lo que favorecerá actividades nocturnas y condiciones estables en zonas urbanas y rurales.

En cuanto a las condiciones marítimas, Córdoba indicó que son favorables tanto para la navegación como para los bañistas en ambos litorales, el Caribe y el Pacífico, sin advertencias por oleajes peligrosos ni corrientes adversas.

Respecto a las temperaturas, se espera que la mínima ronde los 20°C, mientras que la máxima podría alcanzar hasta los 34°C, especialmente en áreas del interior y la región central del país, donde se mantienen condiciones calurosas.

El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación ultravioleta entre altos y extremos, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección, como el uso de bloqueador solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Las autoridades meteorológicas reiteran la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del IMHPA, ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo a lo largo del día.