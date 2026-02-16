Agencia Europa de Seguridad Aérea retira la recomendación de evitar volar a Venezuela

La Agencia Europa de Seguridad Aérea (EASA, por su siglas en inglés) ha retirado la recomendación de no volar en el espacio aéreo de Venezuela, una recomendación que lanzó el pasado 3 de enero tras los ataques de Estados Unidos al país caribeño con vigencia hasta este lunes y que venía precedida por otra similar ante el previo ascenso de las tensiones en la zona.

De esta forma, los operadores europeos podrán retomar su actividad normal en el país. En este sentido, Air Europa operará este martes su primer vuelo a Venezuela tras un parón que se inició en noviembre, mientras que Plus Ultra lo hará el 3 de marzo.

Iberia, por su parte, tiene previsto reiniciar las operaciones en abril si se dan “plenas garantías de seguridad”.

Las tres compañías decidieron cancelar su operativa en Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera a mediados de noviembre una alerta a las aerolíneas para “extremar la precaución” de las aeronaves que sobrevolaran Venezuela, una alerta que fue atendida por EASA, quien recomendó entonces a las aerolíneas de la UE que no volaran hacia el país.

Tras la actuación de Estados Unidos en Venezuela a principios de enero, su presidente, Donald Trump, anunció el 30 de enero que había ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.