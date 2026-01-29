Trump anuncia apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

El<b> presidente de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, anunció la apertura del <b>espacio aéreo comercial de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, una medida que, según afirmó, permitirá reanudar los vuelos y facilitar los viajes entre ambos países. El mandatario <b>informó que sostuvo una conversación directa con la presidenta de Venezuela, a quien le comunicó la decisión de avanzar en la reapertura total del tráfico aéreo comercial</b> sobre territorio venezolano.<i>'Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allí'</i>, declaró Trump junto a <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a>, secretario de Estado</b> y <b><a href="/tag/-/meta/pete-hegseth">Pete Heghseth</a>, secretario de Guerra</b>.El anuncio representa un giro relevante en la relación bilateral y podría marcar el inicio de una nueva etapa en materia de conectividad aérea, luego de años de restricciones y suspensión de vuelos. De concretarse, la reapertura permitiría a aerolíneas comerciales retomar operaciones y a ciudadanos estadounidenses viajar nuevamente al país sudamericano bajo condiciones que, según el presidente, garantizarán su seguridad.