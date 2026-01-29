  1. Inicio
Trump anuncia apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump.
El presidente de EE.UU., Donald Trump. Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 29/01/2026 12:45
Tras una conversación con la presidenta de Venezuela, Donald Trump informó que Estados Unidos avanzará en la reapertura total del espacio aéreo comercial y garantizó seguridad para los viajeros estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela, una medida que, según afirmó, permitirá reanudar los vuelos y facilitar los viajes entre ambos países.

El mandatario informó que sostuvo una conversación directa con la presidenta de Venezuela, a quien le comunicó la decisión de avanzar en la reapertura total del tráfico aéreo comercial sobre territorio venezolano.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allí”, declaró Trump junto a Marco Rubio, secretario de Estado y Pete Heghseth, secretario de Guerra.

El anuncio representa un giro relevante en la relación bilateral y podría marcar el inicio de una nueva etapa en materia de conectividad aérea, luego de años de restricciones y suspensión de vuelos.

De concretarse, la reapertura permitiría a aerolíneas comerciales retomar operaciones y a ciudadanos estadounidenses viajar nuevamente al país sudamericano bajo condiciones que, según el presidente, garantizarán su seguridad.

