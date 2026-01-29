Trump anuncia apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela, una medida que, según afirmó, permitirá reanudar los vuelos y facilitar los viajes entre ambos países.

El mandatario informó que sostuvo una conversación directa con la presidenta de Venezuela, a quien le comunicó la decisión de avanzar en la reapertura total del tráfico aéreo comercial sobre territorio venezolano.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allí”, declaró Trump junto a Marco Rubio, secretario de Estado y Pete Heghseth, secretario de Guerra.

El anuncio representa un giro relevante en la relación bilateral y podría marcar el inicio de una nueva etapa en materia de conectividad aérea, luego de años de restricciones y suspensión de vuelos.

De concretarse, la reapertura permitiría a aerolíneas comerciales retomar operaciones y a ciudadanos estadounidenses viajar nuevamente al país sudamericano bajo condiciones que, según el presidente, garantizarán su seguridad.