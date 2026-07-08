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MEF entrega $16.6 millones en Cepanim a 19 mil beneficiarios en tres semanas

Más de 19 mil beneficiarios reciben los Cepanim; entregas superan los $16.6 millones
Más de 19 mil beneficiarios reciben los Cepanim; entregas superan los $16.6 millones Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/07/2026 15:37
Tras tres semanas de entregas, el MEF anunció que 19 mil beneficiarios ya retiraron sus Cepanim.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, al cierre de la tercera semana de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), unas 19 mil personas han recibido este beneficio, por un monto total de 16.6 millones de dólares.

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, calificó como positivo el avance del proceso y destacó que las entregas continúan desarrollándose de acuerdo con la programación establecida.

“El balance que tenemos ha sido positivo y con estas tres semanas completas se ha hecho entrega a aproximadamente 19 mil beneficiarios, por un total de 16.6 millones de dólares”, manifestó la funcionaria en una entrevista a Telemetro Reporta.

MEF reprogramará citas para beneficiarios pendientes

Amado informó además que el Ministerio comenzó a reprogramar las citas para las personas que no pudieron acudir a retirar su Cepanim el día y la hora asignados por razones de fuerza mayor.

Explicó que las nuevas convocatorias se realizarán de manera progresiva, iniciando con quienes perdieron su cita durante la primera semana de entregas y continuando posteriormente con el resto de los beneficiarios pendientes.

La funcionaria también recordó que la plataforma de registro permanece habilitada para las personas que aún no se han inscrito para recibir el certificado y advirtió que quienes no completen este proceso o no asistan a las nuevas citas podrían perder el beneficio.

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