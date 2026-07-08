MEF entrega $16.6 millones en Cepanim a 19 mil beneficiarios en tres semanas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, al cierre de la tercera semana de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), unas 19 mil personas han recibido este beneficio, por un monto total de 16.6 millones de dólares.

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, calificó como positivo el avance del proceso y destacó que las entregas continúan desarrollándose de acuerdo con la programación establecida.

“El balance que tenemos ha sido positivo y con estas tres semanas completas se ha hecho entrega a aproximadamente 19 mil beneficiarios, por un total de 16.6 millones de dólares”, manifestó la funcionaria en una entrevista a Telemetro Reporta.