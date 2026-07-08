MEF entrega $16.6 millones en Cepanim a 19 mil beneficiarios en tres semanas

Amado informó además que el Ministerio comenzó a reprogramar las citas para las personas que no pudieron acudir a retirar su Cepanim el día y la hora asignados por razones de fuerza mayor.Explicó que las nuevas convocatorias se realizarán de manera progresiva, iniciando con quienes perdieron su cita durante la primera semana de entregas y continuando posteriormente con el resto de los beneficiarios pendientes.La funcionaria también recordó que la plataforma de registro permanece habilitada para las personas que aún no se han inscrito para recibir el certificado y advirtió que quienes no completen este proceso o no asistan a las nuevas citas podrían perder el beneficio.