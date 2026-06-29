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¿Qué es el Cepanim? Conozca quiénes pueden cobrar este beneficio según el MEF

El MEF avanza con la entrega de los Cepanim a nivel nacional.
El MEF avanza con la entrega de los Cepanim a nivel nacional. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 13:35
Estos certificados son negociables, lo que significa que pueden ser utilizados o transferidos conforme a las disposiciones establecidas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) a nivel nacional, un beneficio dirigido a personas que tienen derecho al pago de los intereses generados por el retraso histórico en la entrega de la segunda partida del décimo tercer mes.

El Cepanim es un documento oficial emitido por el Estado panameño que reconoce y compensa los intereses acumulados por la demora en el pago de ese beneficio laboral, retenido durante años tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Estos certificados son negociables, lo que significa que pueden ser utilizados o transferidos conforme a las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

MEF continúa la entrega del Cepanim y anuncia próxima fase para beneficiarios de personas fallecidas

El MEF explicó que únicamente los beneficiarios que hayan recibido su cita pueden recibir el beneficio, con el fin de organizar la atención y agilizar la entrega en cada sede habilitada.

La entidad detalló que, una vez concluya la entrega dirigida a este grupo de beneficiarios, se dará inicio a la siguiente fase del proceso, la cual estará enfocada en los beneficiarios de personas fallecidas que también tengan derecho a recibir el Cepanim.

El Banco Nacional de Panamá es la entidad encargada de gestionar los pagos anticipados de estos certificados para quienes decidan hacerlos efectivos antes de su fecha de vencimiento.

En estos casos, los beneficiarios pueden acogerse a una negociación voluntaria, en la que se aplica una tasa de descuento de acuerdo con el tiempo restante para el vencimiento del documento. Estas tasas varían entre 4.33 % y 5.00 % anual, dependiendo de las condiciones de cada certificado.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a respetar el sistema de citas y a mantenerse informados a través de los canales oficiales del MEF.

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