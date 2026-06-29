¿Qué es el Cepanim? Conozca quiénes pueden cobrar este beneficio según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) a nivel nacional, un beneficio dirigido a personas que tienen derecho al pago de los intereses generados por el retraso histórico en la entrega de la segunda partida del décimo tercer mes. El Cepanim es un documento oficial emitido por el Estado panameño que reconoce y compensa los intereses acumulados por la demora en el pago de ese beneficio laboral, retenido durante años tanto a trabajadores del sector público como del privado. Estos certificados son negociables, lo que significa que pueden ser utilizados o transferidos conforme a las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

MEF continúa la entrega del Cepanim y anuncia próxima fase para beneficiarios de personas fallecidas