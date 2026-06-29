Panamá propone ampliar vínculos del Mercosur con Japón

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, planteó este lunes 29 de junio una agenda centrada en el fortalecimiento de la democracia, la modernización del comercio y la apertura de Mercosur hacia nuevos socios estratégicos, durante su intervención en la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), celebrada en el marco del bloque regional. En su discurso ante los Estados Partes y Asociados del Mercosur, el canciller afirmó que la integración regional debe traducirse en beneficios concretos para la población y no limitarse únicamente a declaraciones políticas. “Panamá participa en esta reunión convencida de que la integración regional debe trascender los discursos y traducirse en beneficios concretos para nuestros ciudadanos”, sostuvo. Martínez-Acha señaló que América Latina enfrenta un escenario marcado por la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, los cambios en las cadenas globales de suministro, las tensiones geopolíticas y el cambio climático, desafíos que, dijo, requieren una respuesta conjunta de los países de la región.

Panamá impulsa un acercamiento entre el Mercosur y Japón

Uno de los planteamientos centrales del discurso fue la propuesta para que el Mercosur fortalezca su acercamiento con Japón. Martínez-Acha sostuvo que la nación asiática representa un socio estratégico por su liderazgo en innovación, desarrollo tecnológico e industria, mientras que los países sudamericanos cuentan con recursos naturales, alimentos y capacidad productiva que complementan esa relación. En ese escenario, Panamá se ofreció como un puente natural entre ambas regiones gracias a su Canal, sus puertos, su conectividad aérea y marítima y su plataforma logística. “Panamá no aspira a ser un simple intermediario. Aspiramos a ser un socio estratégico y un complemento para el progreso de nuestras naciones y para la prosperidad de nuestros pueblos”, indicó. El canciller concluyó señalando que el futuro del Mercosur debe construirse sobre una integración moderna, abierta y democrática, capaz de generar prosperidad compartida y fortalecer la posición de América Latina en el escenario internacional.

Cuatro prioridades para la integración regional

Durante su intervención, Panamá presentó cuatro ejes considerados prioritarios para fortalecer la integración económica. El primero está relacionado con la modernización del comercio mediante la armonización de procedimientos aduaneros, la interoperabilidad de plataformas digitales, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de las ventanillas únicas. “La integración económica debe avanzar al mismo ritmo que la innovación”, afirmó. Como segundo punto, propuso fortalecer la alfabetización digital para enfrentar la desinformación y los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. “Proponemos fortalecer la cooperación regional para combatir la desinformación mediante la educación y no mediante la censura”, expresó el canciller, quien añadió que la mejor defensa frente a la manipulación digital es una ciudadanía informada, crítica y libre. El tercer eje estuvo enfocado en la seguridad del comercio internacional y la libertad de navegación marítima. En ese contexto, destacó la importancia estratégica del Canal de Panamá, los puertos nacionales y la plataforma logística del país como elementos fundamentales para garantizar un comercio internacional eficiente y seguro. “Defender la libertad de navegación es defender el bienestar de nuestros pueblos”, manifestó.

Democracia y respaldo a Bolivia

El cuarto tema estuvo dedicado a la defensa de la democracia como condición indispensable para el desarrollo económico y la integración regional. Martínez-Acha aseguró que no puede existir inversión sostenible sin seguridad jurídica ni desarrollo humano sin instituciones democráticas sólidas. Asimismo, destacó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y la alternancia pacífica en el poder. En ese contexto, Panamá reiteró su respaldo al Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y expresó su deseo de que Bolivia continúe fortaleciendo su institucionalidad democrática mediante procesos transparentes y respetuosos del voto ciudadano. “La estabilidad democrática de Bolivia fortalece también la estabilidad de América del Sur y de todo nuestro continente”, afirmó.

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