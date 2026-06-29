Panamá propone ampliar vínculos del Mercosur con Japón

Uno de los planteamientos centrales del discurso fue la <b>propuesta para que el Mercosur fortalezca su acercamiento con Japón.</b>Martínez-Acha sostuvo que la nación asiática representa un socio estratégico por su liderazgo en innovación, desarrollo tecnológico e industria, mientras que los países sudamericanos cuentan con recursos naturales, alimentos y capacidad productiva que complementan esa relación.En ese escenario, Panamá se ofreció como un puente natural entre ambas regiones gracias a su Canal, sus puertos, su conectividad aérea y marítima y su plataforma logística.<i><b>'Panamá no aspira a ser un simple intermediario. Aspiramos a ser un socio estratégico y un complemento para el progreso de nuestras naciones y para la prosperidad de nuestros pueblos'</b></i><b>,</b> indicó.El canciller concluyó señalando que el futuro del Mercosur debe construirse sobre una integración moderna, abierta y democrática, capaz de generar prosperidad compartida y fortalecer la posición de América Latina en el escenario internacional.