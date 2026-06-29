Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú

Con el 100% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimuri ganó la segunda vuelta de las elecciones de Perú tras obtuner este lunes el 50.13% de los votos, mientras que Roberto Sánchez el 49.86%, de acuerdo con la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia es de menos de 50,000 votos, de un total de más de 18 millones de votos válidos, que hacen que Fujimuri se convierta en la nueva presidenta de Perú.

Reacción

Tras conocerse los primeros resultados oficiales de la jornada electoral, Fujimori ofreció sus primeras declaraciones a los medios, marcadas por un llamado a la prudencia, al diálogo y al reconocimiento de un panorama político fragmentado. “Recibimos este resultado con gran responsabilidad”, afirmó de manera tajante, reconociendo de inmediato la profunda polarización que atraviesa el territorio nacional. “Sobre todo, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”, añadió.

Proclamación

Frente al avance del escrutinio, Fujimori instó a la ciudadanía y a los actores políticos a mantener la calma y respetar los tiempos de los organismos electorales. “Hay que esperar algunos días. Entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dicho que la proclamación se hará al final de la semana; luego toca esperar las credenciales”, explicó respecto a los siguientes pasos formales del calendario. Asimismo, adelantó que el equipo técnico ya se encuentra delineando el proceso de transición gubernamental. “Tenemos que nombrar los equipos de transferencia, armar el gabinete. Tenemos nombres tentativos para el gabinete, pero no los diré hoy”, precisó, manteniendo en reserva la identidad de quienes liderarían los ministerios.

Prioridades

Al ser consultada sobre las urgencias del país, la líder política enfatizó que la prioridad inmediata estará centrada en la reactivación y la gestión de riesgos climáticos. “Tenemos claro que enfrentamos grandes retos, como recuperar el orden y aplicar medidas preventivas de cara al fenómeno de El Niño”, señaló. En ese sentido, lanzó una fuerte crítica a la administración saliente por la falta de previsión presupuestaria e infraestructura de mitigación. “Lastimosamente, el gobierno que está terminando no ha hecho muchos trabajos de prevención; por lo tanto, vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia”, advirtió.

Reflexión