Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú

Tras conocerse los primeros resultados oficiales de la jornada electoral, Fujimori ofreció sus primeras declaraciones a los medios, marcadas por un llamado a la prudencia, al diálogo y al reconocimiento de un panorama político fragmentado.<i><b>'Recibimos este resultado con gran responsabilidad'</b></i>, afirmó de manera tajante, reconociendo de inmediato la profunda polarización que atraviesa el territorio nacional. <i><b>'Sobre todo, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados',</b></i> añadió.