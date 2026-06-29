Trump deberá pagar $5 millones a E. Jean Carroll tras decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación presentada por el presidente Donald Trump contra el fallo que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll. Con esta decisión, queda firme la sentencia que obliga al mandatario a pagar $5 millones como indemnización.

El caso se remonta a una demanda presentada por Carroll en 2022, en la que acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990. Además, lo demandó por difamación después de que él negara públicamente los hechos y asegurara que la escritora había inventado la historia para promocionar un libro.

En 2023, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, por lo que ordenó el pago de $5 millones a Carroll. El presidente intentó revertir esa decisión argumentando que durante el juicio se permitió presentar pruebas y testimonios que, según su defensa, no debieron ser admitidos.

Entre esas pruebas figuraban los testimonios de dos mujeres que afirmaron haber sido agredidas sexualmente por Trump en años anteriores, así como la grabación de “Access Hollywood” de 2005, en la que se escucha al entonces empresario hacer comentarios de carácter sexual sobre las mujeres.

Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito como ahora la Corte Suprema concluyeron que no existían razones suficientes para repetir el juicio, por lo que la condena quedó en firme.