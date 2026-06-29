  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Trump deberá pagar $5 millones a E. Jean Carroll tras decisión de la Corte Suprema

Trump pierde apelación en la Corte Suprema y queda firme condena de $5 millones
Trump pierde apelación en la Corte Suprema y queda firme condena de $5 millones EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 12:41
En 2023, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación presentada por el presidente Donald Trump contra el fallo que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll. Con esta decisión, queda firme la sentencia que obliga al mandatario a pagar $5 millones como indemnización.

El caso se remonta a una demanda presentada por Carroll en 2022, en la que acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990. Además, lo demandó por difamación después de que él negara públicamente los hechos y asegurara que la escritora había inventado la historia para promocionar un libro.

En 2023, un jurado concluyó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, por lo que ordenó el pago de $5 millones a Carroll. El presidente intentó revertir esa decisión argumentando que durante el juicio se permitió presentar pruebas y testimonios que, según su defensa, no debieron ser admitidos.

Entre esas pruebas figuraban los testimonios de dos mujeres que afirmaron haber sido agredidas sexualmente por Trump en años anteriores, así como la grabación de “Access Hollywood” de 2005, en la que se escucha al entonces empresario hacer comentarios de carácter sexual sobre las mujeres.

Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito como ahora la Corte Suprema concluyeron que no existían razones suficientes para repetir el juicio, por lo que la condena quedó en firme.

Trump aún enfrenta otra millonaria condena en el caso de E. Jean Carroll

La decisión de la Corte Suprema de mantener la condena de $5 millones no pone fin a la batalla legal entre el presidente Donald Trump y la escritora E. Jean Carroll. Ambos mantienen un segundo proceso judicial que también terminó con un fallo a favor de la excolumnista.

En ese caso, derivado de una demanda por difamación presentada en 2019, un tribunal ordenó a Trump pagar $83 millones por los daños causados a Carroll tras negar públicamente sus acusaciones. Sumando ambas sentencias y los intereses acumulados, el mandatario adeuda más de $100 millones.

Trump ha rechazado de forma reiterada las acusaciones de abuso sexual y sostiene que nunca agredió a Carroll. Además, su equipo legal ha argumentado que las demandas se basan en acusaciones falsas y que los procesos judiciales interfieren con el desempeño de sus funciones como presidente de Estados Unidos.

Lo Nuevo