Llegan a Panamá las primeras 900 toneladas de fertilizantes de Marruecos

El Gobierno Nacional formalizó este lunes la recepción y el inicio de la distribución nacional de mil toneladas de fertilizantes donados por el Reino de Marruecos.

El cargamento está destinado exclusivamente a productores de agricultura familiar de subsistencia (clasificación 1) inscritos en el Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria (SIGAP), así como a huertos escolares en todo el territorio panameño.

El acto de entrega simbólica se desarrolló en la sede regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Capira, provincia de Panamá Oeste, ante la asistencia de 150 productores de la zona. Del cargamento total estipulado, 900 toneladas ya se encuentran en suelo panameño para su reparto inmediato, mientras que las 100 toneladas restantes arribarán al país en los próximos días.

La iniciativa se extenderá de forma progresiva a todas las agencias regionales del MIDA para alcanzar un impacto proyectado en unos 4 mil productores y más de 300 huertos escolares. Los insumos químicos de alta calidad, compuestos esencialmente por fósforo, nitrógeno y potasio, son distribuidos en sacos de aproximadamente 100 libras.

El ministro del MIDA, Roberto Linares, quien encabezó la actividad junto al viceministro José Aníbal Rincón y el ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, señaló que hoy se inicia la distribución nacional de fertilizantes de alta calidad, una iniciativa que fortalece la agricultura familiar, impulsa los huertos escolares y contribuye a la seguridad alimentaria del país.

Linares extendió el agradecimiento institucional en nombre del Gobierno Nacional, del presidente José Raúl Mulino y del pueblo panameño hacia el país africano y su delegación diplomática por el gesto de cooperación y solidaridad.

Por su parte, la embajadora del Reino de Marruecos en Panamá, Bouchra Boudchiche, destacó que esta entrega ”representa un nuevo capítulo en la sólida amistad entre ambas naciones, un fruto de la visión compartida de construir una relación cada vez más estrecha con resultados concretos para nuestros pueblos”.

Asimismo, el canciller encargado, Carlos Guevara Mann, resaltó que esta contribución ”constituye una expresión tangible de la hoja de ruta de cooperación 2025-2027, mediante la cual ambos países han definido prioridades comunes y transformado el entendimiento político en acciones con impacto directo para nuestra población”.

En representación de los sectores agrícolas beneficiados, Roberto Gómez, originario de la comunidad de Las Gaitas de Capira, manifestó que esta donación los ayudará a mejorar su productividad, con el compromiso de hacer un uso adecuado y así garantizar la seguridad alimentaria.

Alcance y fiscalización del acuerdo

El marco de cooperación bilateral, gestionado por las carteras de Desarrollo Agropecuario y Relaciones Exteriores, establece que la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) donará anualmente 1,000 toneladas de fertilizantes durante el periodo comprendido entre los años 2026 y 2028. El origen del insumo asegura su valor técnico, dado que Marruecos se posiciona de forma global como uno de los principales productores de fósforo.

Para el cumplimiento riguroso del programa y bajo las directrices del ministro Linares, la coordinación institucional supervisará que los beneficiarios retiren los fertilizantes de forma efectiva y oportuna. Adicionalmente, especialistas técnicos del MIDA ofrecerán un seguimiento continuo en cada una de las direcciones regionales para asegurar el manejo técnico idóneo en los suelos.