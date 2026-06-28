La provincia de Panamá lidera la competitividad 2026, según el CNC

El ICPP 2026 advierte que la competitividad económica y el desarrollo social no siempre evolucionan de forma paralela, demostrando que la eficiencia económica es una condición necesaria pero no suficiente para el progreso social. Si bien Panamá lidera el desempeño económico, Panamá Oeste ocupa el primer lugar en bienestar ciudadano. Por su parte, Veraguas se ubica en la quinta posición de competitividad pero cae al octavo puesto en desempeño y al noveno en bienestar, mientras que Los Santos reporta elevados niveles de bienestar a pesar de su baja competitividad general.Aunque Panamá se ha consolidado en las últimas décadas como una de las economías más dinámicas de América Latina, detrás de las cifras nacionales persisten marcadas diferencias en productividad, oportunidades y calidad de vida. La experiencia internacional y el consenso de organismos como la OCDE señalan que las disparidades territoriales no solo generan desigualdad, sino que reducen el potencial agregado de crecimiento de las naciones. Asimismo, el BID resalta que las brechas en infraestructura y capital humano son los principales obstáculos para el desarrollo inclusivo, mientras que CAF afirma que fortalecer a los gobiernos locales es indispensable para revertir este centralismo. Ante este escenario, el CNC concluye que el país requiere urgentemente una estrategia nacional enfocada en descentralizar oportunidades, mejorar la conectividad y desarrollar capacidades fuera de la capital para avanzar hacia un modelo sostenible.