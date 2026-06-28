La provincia de Panamá lidera la competitividad 2026, según el CNC

La provincia de Panamá consolidó su liderazgo absoluto al encabezar el Índice de Competitividad Provincial (ICPP) 2026 con un puntaje de 83.38 puntos. La capital supera por más de 35 puntos a la provincia de Panamá Oeste, que se ubica en el segundo lugar con 48.29 puntos, registrando la brecha más amplia desde el inicio de la serie. Así lo revela el informe titulado “ICPP 2026 Cohesión territorial: el desafío para una competitividad más equilibrada”, elaborado por los especialistas Roger Durán y Rosemary Piper para el Centro Nacional de Competitividad (CNC). El ranking general sitúa a Colón en la tercera posición con 39.13 puntos, mientras que en el extremo inferior se mantienen Bocas del Toro con 22.16 puntos y Darién con 13.04 puntos. Los resultados de esta cuarta medición sistemática muestran que las diez provincias mantienen exactamente las mismas posiciones que ocupaban en 2025. Aunque Bocas del Toro, Chiriquí y Darién registraron mejoras en sus puntajes generales y las siete provincias restantes sufrieron retrocesos moderados, la estabilidad del ranking refleja la persistencia de factores estructurales que continúan condicionando el desempeño y perpetuando las asimetrías históricas de cada territorio en el tiempo. El análisis detallado por pilares confirma que la provincia de Panamá es la única región del país que alcanza niveles altos en todas las categorías analizadas, liderando simultáneamente los cuatro determinantes evaluados: Entorno Microeconómico, Comportamiento de las Empresas, Gestión del Sector Público y Perfil Productivo. El informe destaca que esta centralización de capacidades financieras, institucionales y productivas es especialmente crítica en el pilar de Comportamiento de las Empresas, donde la capital obtiene 99.33 puntos mientras ninguna otra provincia logra superar la barrera de los 25 puntos, evidenciando que la inversión privada, la innovación y el fortalecimiento empresarial siguen fuertemente localizados en el área metropolitana. A partir de estos rendimientos, el documento clasifica las regiones en tres niveles competitivos:

Alta competitividad: Exclusivamente la provincia de Panamá, que se comporta como un caso único al concentrar el dinamismo corporativo y financiero del país.

Competitividad intermedia: Un bloque heterogéneo integrado por Panamá Oeste (que destaca por sus óptimos resultados en bienestar), Colón (sustentada en su plataforma logística, pero con desafíos en seguridad y desarrollo empresarial), Chiriquí (principal motor económico del interior con mejoras en su entorno microeconómico), Veraguas y Coclé (ambas con solidez institucional, pero con rezagos en transformación productiva).

Baja competitividad: Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Darién, territorios que concentran las mayores limitaciones estructurales, caracterizados por economías de menor escala, alta informalidad y limitaciones de conectividad.