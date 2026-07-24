Panamá reduce desnutrición infantil a 5,6 %, pero sobrepeso y metas a 2030 frenan el avance

Panamá registró un avance en sus indicadores de <a href="/tag/-/meta/salud-publica">salud pública</a> tras disminuir la tasa de retraso en el crecimiento en menores de cinco años del<b> 23,6 %</b> en el año 2000 al<b> 5,6 % </b>en 2022, según datos recopilados en el informe <b>Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024</b>.Pese a ubicar al país entre las naciones con mayor progreso en <a href="/tag/-/meta/alc-america-latina-y-el-caribe">América Latina y el Caribe</a>, el reporte advierte que el ritmo de descenso actual resulta insuficiente para cumplir con la meta internacional de reducir la desnutrición infantil en un <b>40 %</b> hacia el año 2030. A este escenario se suma <b>el incremento del sobrepeso y la obesidad en las primeras etapas del desarrollo</b>, un fenómeno que complejiza la atención epidemiológica nacional.Especialistas en pediatría y ginecología de la región centroamericana evaluaron las cifras en Antigua, <a href="/tag/-/meta/guatemala">Guatemala</a>, donde abordaron el impacto del entorno metabólico, el exposoma y la microbiota en la <b>salud materno-infantil</b>. Durante los análisis, los médicos precisaron que las carencias o excesos de nutrientes en la etapa preconcepcional y durante los primeros cinco años de vida generan secuelas permanentes en la vida adulta.<b>José Fernando Menéndez</b>, médico pediatra, explicó que<i> 'los primeros cinco años de vida son determinantes para sentar las bases del desarrollo neurológico, cognitivo y metabólico del adulto, así como para la prevención de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad'</i>.Por su parte, <b>Aleida Velásquez</b>, médica de ginecología, enfatizó que la malnutrición de la madre repercute directamente en el producto de la gestación. <i>'La calidad de la alimentación materna influye en el desarrollo del bebé y puede impactar su riesgo de padecer enfermedades como obesidad, hipertensión y trastornos cardiovasculares en la vida adulta'</i>, sostuvo la especialista.Los expertos concluyeron en la necesidad de <b>adecuar los protocolos de atención clínica comunitaria y la educación médica continua en la región centroamericana</b>, orientados a frenar la transición de la desnutrición hacia afecciones metabólicas tempranas que impacten el presupuesto de los sistemas de salud pública.