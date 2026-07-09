ATTT impondrá taxímetro digital en diciembre

En paralelo a la aplicación de la ATTT, los transportistas ejecutan su propia estrategia tecnológica. El sector alista para agosto el relanzamiento de ALCO, una plataforma digital propia reestructurada para competir directamente con las aplicaciones transnacionales.López detalló que la herramienta incluirá opciones de pago con tarjeta de crédito, programas de fidelidad para usuarios frecuentes y la solicitud de viajes desde el celular. Los taxistas urgen a la ATTT a concentrarse en la fiscalización del mercado digital antes de imponer nuevas obligaciones operativas.<i> 'Lo que buscamos es que la Autoridad del Tránsito reglamente las plataformas electrónicas. Mientras eso no ocurra, seguiremos enfrentando grandes pérdidas'</i>, sentenció el dirigente.El desafío de modernización ocurre en un mercado saturado. De acuerdo con datos del sector, actualmente existen <b>45,000 </b>certificados de operación de taxi emitidos únicamente para la provincia de Panamá. Ante este panorama, la dirigencia transportista mantiene una postura firme de no tolerar la entrada de más competidores al sistema tradicional y exigen la suspensión definitiva en la entrega de nuevos cupos.