ATTT impondrá taxímetro digital en diciembre

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) avanza de forma unilateral en el desarrollo de un sistema de taxímetro digital basado en una aplicación móvil oficial, programado para iniciar operaciones en diciembre de este año. Aunque la institución sustenta que la iniciativa busca modernizar el transporte selectivo y generar confianza mediante el cálculo automático por tiempo y distancia, el sector transportista advierte sobre vacíos profundos en la propuesta y los usuarios temen un encarecimiento desmedido de las tarifas debido a la alta congestión vehicular de la capital.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, informó que el plan contempla la validación de herramientas tecnológicas aptas para regular la oferta, la demanda y la tarificación digital. Bajo este esquema, el usuario deberá descargar una aplicación en su dispositivo móvil, la cual monitoreará el viaje en tiempo real y emitirá el monto exacto a pagar al finalizar el trayecto. Según Brea, las conversaciones iniciales con las organizaciones de taxis arrojaron un supuesto visto bueno.

Sin embargo, las bases del transporte selectivo contradicen la postura oficial. El dirigente transportista Omar López explicó que el gremio todavía no conoce los detalles técnicos del proyecto gubernamental y encendió las alarmas sobre el impacto real que tendrá el algoritmo en las calles panameñas.

“Sabemos que este tipo de aparatos se cobran mediante tiempo y recorrido, entonces, con las calles de Panamá y los tranques que se forman, consideramos que todavía hay mucha información que debe explicarse tanto a los usuarios como a los transportistas”, señaló López.

Los usuarios coinciden con la advertencia gremial y exigen un análisis profundo. Actualmente, la población percibe que las tarifas vigentes carecen de una fiscalización adecuada y sufren variaciones arbitrarias, por lo que un sistema que facture los minutos atrapados en el tráfico genera incertidumbre social.