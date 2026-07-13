El legado de Marie Claire González: liderazgo femenino, resiliencia y un llamado a hablar de salud mental

Más allá de sus últimos mensajes, <b>Marie Claire González</b> construyó una trayectoria que la convirtió en una de las voces más influyentes del emprendimiento femenino en <b>Panamá</b>.Fue fundadora de <b>Executive Lab</b>, escuela especializada en liderazgo y desarrollo de marca personal, y directora ejecutiva de <b>Xplor Digital Experience</b>, desde donde lideró proyectos de innovación tecnológica, entre ellos el primer sistema de autogestión con biometría avalado por el <b>Tribunal Electoral</b>.Su trabajo le valió ser incluida por <b>Forbes</b> entre<b> las mujeres más influyentes de Centroamérica </b>y participar en iniciativas orientadas a incrementar la participación femenina en espacios de liderazgo y toma de decisiones.