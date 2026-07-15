Caso Pandora: Desde casinos a firmas de abogados y correos de gmail

El Caso Pandora involucró modificaciones a operaciones financieras de más de una década de antigüedad, funcionarios aprovechando procesos para crear créditos fiscales ficticios y firmas de abogados que tomaron el lugar de los representantes legales legítimos de empresas internacionales para poder desviar los créditos fiscales. Así lo detalla un informe de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que representa una pieza clave de los argumentos del Ministerio Público.Los funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) habrían anulado operaciones de venta de fincas, equipos y acciones entre empresas, muchas de ellas reconocidas internacionalmente. En estas transacciones las empresas pagan un impuesto, por lo que al ser anuladas se crea una boleta de pago y posteriormente un crédito fiscal a través de la plataforma e-tax 2.0.Se trata de transacciones que iban desde algunos miles de dólares, hasta más de 8 millones de dólares. Las transacciones anuladas en el sistema tenían más de una década de antigüedad y en la práctica ya habían sido concretadas, por lo que las empresas involucradas originalmente no tenían ninguna razón para verificar estos trámites. El informe del MEF las lista como 'contribuyentes afectados' entre los que están empresas como Kodak Panama, Johnson &amp; Johnson, British American, La Floresta Seguros y Vida, Kellog Company, National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Centro de Pinturas Pintuco, Bacardi Centroamérica, Credomatic de Panamá, Millicom, S.A., entre otras.Estas empresas no son consideradas parte del esquema criminal y no están siendo investigadas, aparecen en la auditoría pues fueron sus transacciones las que fueron anuladas por los funcionarios de la DGI en el sistema electrónico, de acuerdo al informe del MEF.Para ilustrar un ejemplo citado en el informe, Thunderbird Resorts Inc. vendió el 63.6% de sus acciones en seis casinos en Panamá a la subsidiaria Codere, S.A. por 38 millones de dólares en 2010. Más de una década después, se introducen 5 trámites de anulación en la DGI, que suman un total de 2.3 millones de dólares por impuesto sobre la renta. Es aquí dónde se generan los créditos fiscales.Pero, si se anularon las transacciones, ¿no deberían los créditos fiscales llegar a las empresas? ¿No se darían cuenta en este punto de la irregularidad? Es ahí dónde entran los 'agentes intermediarios' en presunta complicidad con los funcionarios de la DGI.