  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Italia suspende temporalmente Schengen con España tras crisis migratoria en Ceuta

La decisión fue impulsada después de que miles de migrantes cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta.
La decisión fue impulsada después de que miles de migrantes cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 31/07/2026 13:50
La medida, que durará un mes, restringe los controles marítimos y aéreos desde España hacia Italia para ciudadanos no europeos.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Italia decidió suspender temporalmente el espacio de libre circulación Schengen con España luego de la crisis migratoria registrada en Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, donde miles de personas llegaron desde Marruecos en los últimos días.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que la medida busca reforzar la seguridad y controlar los flujos migratorios hacia territorio europeo. La suspensión comenzará este sábado y tendrá una duración inicial de un mes.

El Ministerio del Interior de Italia confirmó que el cierre afecta los puntos de entrada marítimos y aéreos procedentes de España, aunque aclaró que no tendrá impacto en los viajes de ciudadanos españoles y europeos hacia Italia. Los controles estarán dirigidos específicamente a personas no pertenecientes a la Unión Europea.

“La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa”, afirmó Tajani en un mensaje publicado en la red social X.

La decisión fue impulsada después de que miles de migrantes cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta, una situación que generó presión sobre los centros de acogida y las autoridades españolas. El Gobierno de España informó que trabaja con Marruecos para acelerar las repatriaciones de quienes ingresaron de manera irregular.

Francia aumenta controles en la frontera española

Francia también anunció un refuerzo de sus controles fronterizos con España ante el aumento de la presión migratoria. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, informó que el número de policías y gendarmes desplegados aumentará hasta 334 efectivos, además de fortalecer la vigilancia con drones y controles en trenes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a España y aseguró que Francia mantiene una coordinación constante con el Gobierno de Pedro Sánchez para enfrentar la emergencia.

“Reitero nuestra solidaridad con España, su gobierno y su pueblo”, manifestó Macron.

Según las autoridades españolas, unas 48.000 personas de las aproximadamente 60.000 que cruzaron la frontera desde el jueves ya habían regresado a Marruecos.

Ceuta enfrenta una de sus mayores crisis migratorias

La llegada masiva de migrantes a Ceuta representa uno de los episodios más complejos para la ciudad desde la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en pocas horas.

En esta ocasión, miles de jóvenes procedentes de Marruecos y otras regiones de África intentaron ingresar por tierra y mar a través del paso fronterizo de El Tarajal. Las autoridades locales reportaron saturación en los centros de acogida, con cientos de personas que permanecieron temporalmente en distintas zonas de la ciudad.

El Gobierno español y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para atender la situación y aplicar medidas de retorno para quienes ingresaron ilegalmente.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo