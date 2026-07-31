Italia suspende temporalmente Schengen con España tras crisis migratoria en Ceuta

La llegada masiva de migrantes a Ceuta representa uno de los episodios más complejos para la ciudad desde la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en pocas horas.En esta ocasión, miles de jóvenes procedentes de Marruecos y otras regiones de África intentaron ingresar por tierra y mar a través del paso fronterizo de El Tarajal. Las autoridades locales reportaron saturación en los centros de acogida, con cientos de personas que permanecieron temporalmente en distintas zonas de la ciudad.El Gobierno español y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para atender la situación y aplicar medidas de retorno para quienes ingresaron ilegalmente.