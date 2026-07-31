Italia suspende temporalmente Schengen con España tras crisis migratoria en Ceuta

Italia decidió suspender temporalmente el espacio de libre circulación Schengen con España luego de la crisis migratoria registrada en Ceuta, enclave español ubicado en el norte de África, donde miles de personas llegaron desde Marruecos en los últimos días.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, informó que la medida busca reforzar la seguridad y controlar los flujos migratorios hacia territorio europeo. La suspensión comenzará este sábado y tendrá una duración inicial de un mes.

El Ministerio del Interior de Italia confirmó que el cierre afecta los puntos de entrada marítimos y aéreos procedentes de España, aunque aclaró que no tendrá impacto en los viajes de ciudadanos españoles y europeos hacia Italia. Los controles estarán dirigidos específicamente a personas no pertenecientes a la Unión Europea.

“La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa”, afirmó Tajani en un mensaje publicado en la red social X.

La decisión fue impulsada después de que miles de migrantes cruzaran desde Marruecos hacia Ceuta, una situación que generó presión sobre los centros de acogida y las autoridades españolas. El Gobierno de España informó que trabaja con Marruecos para acelerar las repatriaciones de quienes ingresaron de manera irregular.