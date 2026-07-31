Crisis migratoria en Ceuta: 60.000 personas ingresan desde Marruecos y España denuncia un ataque territorial

Alrededor de 60.000 personas ingresaron desde Marruecos por mar y por tierra al enclave español de Ceuta, una oleada que España calificó de “ataque a la integridad territorial” y que provocó una crisis en el seno de la Unión Europea.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local.

La ciudad autónoma de unos 84.000 habitantes vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años con la llegada en un periodo de apenas unas horas de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, a nado pero también saltando las vallas fronterizas.

Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta brusca crisis migratoria, empezando por Italia, que dijo que quiere cerrar el espacio Schengen a España, una propuesta respaldada por Finlandia y Dinamarca pero que según juristas consultados por AFP no es posible aplicar con el marco legal vigente.

“Estamos preparados para actuar, incluso con medidas excepcionales (...) como la suspensión del espacio Schengen con España”, afirmó la jefa del Gobierno italiano de extrema derecha, Giorgia Meloni.

En Washington, el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, calificó de “terribles” las imágenes. “Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, declaró en Fox News antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, para las que los demócratas parten con ventaja en algunas encuestas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció ayuda a España al tiempo que su ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el refuerzo de la frontera franco-española.

Según las cifras del ministerio del Interior español, las llegadas masivas empezaron el jueves de madrugada. Sin embargo el viernes cerca de 37.500 personas ya habían vuelto a Marruecos, según la misma fuente.

“Tuve miedo desde el principio. La sensación es como en la pandemia, que más vale estar metido en la casa que fuera”, dijo Yolanda Moreno, de 56 años.

“Si sales a ayudar entorpeces a la gente de la policía o a la Guardia Civil, pero si te quedas en la casa, te estás comiendo por dentro los nervios”, dijo a la AFP.

Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, lamentó en una comparecencia una respuesta “tardía e insuficiente” del gobierno de Madrid y dijo que “asimilar esta presión es absolutamente imposible”.

En las calles de Ceuta, un territorio de 18,5 km², los comercios estaban cerrados como si fuera un domingo y la confederación local de empresarios recomendó mantener cerrados los comercios “hasta que se garantice la seguridad”.

Una periodista de AFP vio a policías amenazando con sus porras a grupos de migrantes mientras les señalaban el camino hacia la frontera con Marruecos.

“¡Que os vayáis!”, dijo uno de los agentes a un pequeño grupo en el paseo del Revellín, en el centro de la ciudad.

También el viernes centenares de ceutíes se manifestaron frente al ayuntamiento para protestar al grito de “¡Ceuta unida jamás será vencida!”.

Algunos de ellos gritaban “¡A por ellos!” y lanzaron insultos contra el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que llegó el viernes por la mañana al enclave.

Crisis diplomática

A su llegada Sánchez calificó el episodio de “ataque a la integridad territorial” y acusó a las “mafias de traficantes” de ser las responsables por una “lectura interesada” de una reciente sentencia judicial.

Se trata del auto del Tribunal Supremo español del 8 de julio, que establece que las llamadas “devoluciones en caliente” (devolver de forma inmediata a un migrante sin procedimiento administrativo de expulsión) no pueden aplicarse a las llegadas por mar, únicamente a las que saltan la valla.

En Castillejos, una ciudad de Marruecos muy cercana a la frontera con Ceuta, Abdelhakim contó a la AFP haber recorrido “14 km a pie por las montañas” para llegar al territorio español, donde finalmente no consiguió entrar.

“Nos dijeron de pasar por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes (...) morir ante mis ojos”, dijo. “Entonces retrocedí y me recordé que tenía dos hijos”.

El contexto recuerda a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de Rabat durante una disputa diplomática con España.

Hasta el momento, las autoridades marroquíes no han publicado ninguna declaración oficial.

La crisis se produce tras la visita de Sánchez a Argelia el 20 de julio, la primera en cuatro años de un presidente del Gobierno español, tras un periodo de tensiones diplomáticas entre ambos países.