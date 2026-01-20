Panamá en umbral de alerta por aumento de muertes por influenza, advierte Minsa

Castillo señaló que la OMS y la OPS han instado a reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a la circulación simultánea de influenza y VSR.El Minsa recordó a la población la importancia de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud para vacunarse, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o afecciones respiratorias.