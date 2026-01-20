  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Panamá en umbral de alerta por aumento de muertes por influenza, advierte Minsa

El Minsa advierte sobre incremento de fallecimientos por influenza en Panamá
El Minsa advierte sobre incremento de fallecimientos por influenza en Panamá Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/01/2026 11:48
Autoridades de salud instan a vacunarse y mantener precauciones ante circulación de virus respiratorios.

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este martes 20 de enero el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención frente a la influenza y otros virus respiratorios, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, indicó que Panamá se encuentra en umbral de alerta tras registrarse ocho muertes durante la primera semana epidemiológica de 2026.

Las defunciones se reportaron en Panamá Metro (2), comarca Ngäbe Buglé (2), Chiriquí (1), Bocas del Toro (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).

El 75% correspondió a adultos mayores de 60 años, y dos muertes se produjeron en menores de cinco años.

El 87.5% de los fallecidos no estaban vacunados contra la influenza y el 62.5% presentaba comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurológicas o renales.

Además de la influenza, en el país circulan virus como el VSR, metaneumovirus, rinovirus y COVID-19, lo que eleva el riesgo de complicaciones.

Adultos mayores y niños, los más afectados por la influenza, advierte el Minsa
Adultos mayores y niños, los más afectados por la influenza, advierte el Minsa Cedida

Castillo señaló que la OMS y la OPS han instado a reforzar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a la circulación simultánea de influenza y VSR.

El Minsa recordó a la población la importancia de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud para vacunarse, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o afecciones respiratorias.

VIDEOS
Lo Nuevo