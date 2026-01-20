Panamá en umbral de alerta por aumento de muertes por influenza, advierte Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este martes 20 de enero el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención frente a la influenza y otros virus respiratorios, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, indicó que Panamá se encuentra en umbral de alerta tras registrarse ocho muertes durante la primera semana epidemiológica de 2026.

Las defunciones se reportaron en Panamá Metro (2), comarca Ngäbe Buglé (2), Chiriquí (1), Bocas del Toro (1), Coclé (1) y San Miguelito (1).

El 75% correspondió a adultos mayores de 60 años, y dos muertes se produjeron en menores de cinco años.

El 87.5% de los fallecidos no estaban vacunados contra la influenza y el 62.5% presentaba comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurológicas o renales.

Además de la influenza, en el país circulan virus como el VSR, metaneumovirus, rinovirus y COVID-19, lo que eleva el riesgo de complicaciones.