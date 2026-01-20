Panamá capta interés de gigantes globales en Davos

En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo reuniones con representantes de tres grandes corporaciones globales que manifestaron su interés en ampliar inversiones en Panamá, particularmente en los sectores comercial, marítimo, energético y financiero, como parte de una agenda orientada al crecimiento económico y al fortalecimiento de la posición del país en los mercados internacionales.

Durante la segunda jornada del foro, el mandatario se reunió con altos ejecutivos del banco estadounidense Citi, encuentro en el que se analizaron oportunidades de financiamiento para megaproyectos estratégicos impulsados por el gobierno panameño, entre ellos el Tren Panamá–David y el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, considerados clave para la integración regional y la competitividad logística y energética del país.

En la reunión, el presidente Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, expuso además los nuevos proyectos de inversión del Canal de Panamá, incluyendo el reservorio de Río Indio, la construcción de dos megaterminales portuarias y el desarrollo de un gasoducto destinado a atender la creciente demanda de este combustible, iniciativas que apuntan a sostener la capacidad operativa y el rol estratégico de la vía interoceánica.

Por parte de Citi participaron Jay Collins, vicepresidente de Banca y Sector Público, y Jason Rekate, jefe de Banca Corporativa, quienes expresaron el interés de esta corporación financiera en fortalecer la relación histórica con Panamá mediante nuevos programas de financiamiento para proyectos de alto impacto, como los planteados por el Ejecutivo. Los ejecutivos también presentaron un análisis sobre el pronóstico de la economía mundial, el comportamiento de las tasas de interés en el mercado de deuda y el impacto de la nueva geopolítica, con especial atención a la situación de Latinoamérica.

El presidente Mulino sostuvo igualmente un encuentro con representantes de la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo, con quienes abordó temas relacionados con los proyectos de nueva infraestructura de terminales portuarias promovidos por la Autoridad del Canal de Panamá, orientados a incrementar la capacidad, eficiencia y competitidad del sistema portuario nacional. En este contexto, Maersk reiteró la importancia estratégica de Panamá dentro de su red global y el potencial de estas iniciativas para consolidar al país como un “hub” logístico de clase mundial.

Asimismo, Panamá reconoció a Maersk, que opera bajo el régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM) desde hace casi dos décadas, como uno de los principales usuarios del hub portuario y logístico del país, con un centro clave dentro de su “network” global. El presidente Mulino agradeció además a la compañía por aceptar ser co-chair del Country Strategy Meeting del World Economic Forum, que se celebrará en Panamá los días 21 y 22 de octubre.

Otro de los encuentros sostenidos por el mandatario fue con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski, quien explicó los avances en la expansión de la planta de generación de energía a base de gas que opera la compañía en el país, así como el interés de esta multinacional en invertir en el proyecto del lago Bayano. AES Corporation es una empresa incluida en la lista Fortune 500, dedicada a la generación de energía eléctrica a nivel global.

Gluski y Mulino también intercambiaron criterios sobre el nuevo panorama geopolítico y su impacto económico en los distintos países y regiones del mundo, en un contexto de transformaciones en los mercados energéticos y financieros internacionales.

En estas reuniones, el presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), así como por Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.