Presupuesto limita becas: Ifarhu sólo selecciona a 131 mil estudiantes

El director del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, Carlos Godoy, informó que <b>alrededor de 131 mil jóvenes</b> fueron seleccionados en el más reciente <b>concurso general de becas</b>, una de las convocatorias con mayor participación en la historia de la institución.Durante una entrevista en TVN Noticias, Godoy explicó que <b>163 mil estudiantes participaron</b> en el proceso, pero debido a las limitaciones presupuestarias no fue posible beneficiar a todos los aspirantes.