Presupuesto limita becas: Ifarhu sólo selecciona a 131 mil estudiantes

Durante una entrevista en TVN Noticias, Godoy explicó que 163 mil estudiantes participaron en el proceso, pero debido a las limitaciones presupuestarias no fue posible beneficiar a todos los aspirantes.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) , Carlos Godoy, informó que alrededor de 131 mil jóvenes fueron seleccionados en el más reciente concurso general de becas , una de las convocatorias con mayor participación en la historia de la institución.

En el caso de estudiantes con discapacidad, indicó que más de 12 mil jóvenes participaron en la convocatoria, destacando el esfuerzo realizado por el personal de la institución para evaluar las solicitudes y avanzar con el proceso de selección.

Godoy precisó que la inversión destinada para el concurso asciende a $73 millones, monto que permitirá cubrir a los estudiantes seleccionados. Según explicó, esta cifra representa la mayor cantidad de beneficiarios en la historia del concurso nacional de becas del Ifarhu.

El director añadió que, aunque la intención era beneficiar a la totalidad de los participantes, finalmente las decisiones debieron ajustarse al presupuesto disponible.