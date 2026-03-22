Director del Ifarhu revela plan para agilizar pagos y procesos

El director del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-godoy">Carlos Godoy</a></b>, aseguró que la entidad atraviesa un proceso de recuperación, pese a enfrentar deudas pendientes y compromisos de administraciones anteriores.Durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro Reporta, Godoy reconoció que la institución aún enfrenta retos importantes, aunque destacó que han dado respuesta a las obligaciones y logrado reducir las quejas de los usuarios.