Director del Ifarhu revela plan para agilizar pagos y procesos

Durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro Reporta, Godoy reconoció que la institución aún enfrenta retos importantes, aunque destacó que han dado respuesta a las obligaciones y logrado reducir las quejas de los usuarios.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) , Carlos Godoy , aseguró que la entidad atraviesa un proceso de recuperación, pese a enfrentar deudas pendientes y compromisos de administraciones anteriores.

El funcionario indicó que actualmente el Ifarhu no cuenta con el personal suficiente, por lo que se busca que en 2026 los pagos se realicen principalmente mediante acreditación bancaria, con el fin de agilizar los procesos y garantizar que los beneficiarios reciban sus desembolsos de forma más oportuna.

Además, adelantó que después de la Semana Santa se publicará un calendario escalonado a nivel nacional para la entrega de documentos a estudiantes preseleccionados.

Entre los cambios planteados, Godoy mencionó la digitalización de los expedientes, lo que permitirá a los usuarios dar seguimiento a sus trámites, conocer convocatorias, verificar pagos y acceder a información sobre los beneficiarios y el uso de los fondos, como parte de un proceso orientado a la transparencia institucional.