Gigante marroquí de fertilizantes evalúa a Panamá como plataforma regional

El Grupo OCP de Marruecos, uno de los principales productores mundiales de fertilizantes, analiza la posibilidad de establecer operaciones en Panamá para utilizar al país como plataforma regional de distribución, en momentos en que el abastecimiento y el costo de estos insumos representan un desafío para los productores nacionales.

El interés del grupo marroquí fue abordado durante una reunión de coordinación interinstitucional convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, presentó los avances del acercamiento iniciado tras la visita a Marruecos del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Rincón señaló que Panamá busca ampliar las alternativas de suministro de fertilizantes y reducir los costos que enfrentan los productores. “En Panamá tenemos una necesidad importante de fertilizantes. Actualmente, gran parte de estos productos proviene de otros países y, por lo general, llega con costos elevados, que muchas veces están por encima de las posibilidades de nuestros productores”, afirmó.

El acercamiento con OCP también ha incluido el suministro de producto. Este año, por primera vez, el grupo marroquí realizó una donación de fertilizantes a Panamá, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambos países. El producto fue recibido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y distribuido posteriormente entre productores nacionales.

“Fue un producto que los productores aceptaron muy bien. Muchos no lo conocían porque estaban acostumbrados a fertilizantes de otros orígenes, pero funcionó de manera excelente”, dijo Rincón.

El posible establecimiento de operaciones de OCP se suma a conversaciones que Panamá mantiene con Brasil sobre proyectos relacionados con estos insumos. Según el viceministro, durante una reciente visita de autoridades brasileñas también se planteó explorar la instalación de una empresa dedicada a la producción de fertilizantes en el país.

En el caso de OCP, las autoridades panameñas trabajan en una propuesta que incluiría información sobre infraestructura, capacidad logística, regímenes aplicables, incentivos y oportunidades de cooperación, como parte del análisis sobre las condiciones que podría ofrecer el país para una eventual operación del grupo.

La iniciativa ocurre en un mercado en el que Panamá depende en buena medida del abastecimiento externo de fertilizantes. Para el Gobierno, la llegada de nuevos proveedores o de operaciones vinculadas con la producción y distribución de estos insumos permitiría ampliar las opciones de suministro disponibles para el sector agropecuario.

En la reunión participaron, de manera presencial y virtual, la embajadora de Panamá en Marruecos, Isbeth Quiel; el director general de Relaciones Económicas Internacionales del MIRE, Rogelio García; el asesor de Inversiones Internacionales del Ministerio de Comercio, Rolando Cubillas; el director de Zona Franca del MICI, Rodrigo Jaén; y representantes de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), entre otros.