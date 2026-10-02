Minsa pide $42.2 millones para pagar primas de antigüedad, MEF recomienda $0 en presupuesto 2027

El Ministerio de Salud (Minsa) pide 42.2 millones de dólares en el presupuesto para pagar primas de antigüedad a exfuncionarios pendientes desde 2014. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomienda cero dólares.

De acuerdo a estimaciones del Minsa, se adeudan primas de antigüedad a unos 7 mil exfuncionarios de la institución.

El secretario general del Minsa, Julio Arosemena, informó durante una reunión con extrabajadores que el Minsa solicitó incluir en el presupuesto fiscal 2027 los recursos necesarios para atender el pago de las primas de antigüedad; sin embargo, el MEF recomendó un monto de cero para este renglón.

La directora de Recursos Humanos del Minsa, Rosalva de Castro, aseguró que la institución ha venido realizando las gestiones correspondientes ante el MEF para procurar los recursos necesarios.

Durante la reunión, la representante de los exfuncionarios del Minsa de Panamá Oeste, Aura Valdés de Adames, solicitó a las autoridades de Salud continuar buscando las alternativas y estrategias que permitan hacer frente al pago de la prima de antigüedad pendiente a los extrabajadores que se adeuda desde el 2014.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se encuentra revisando el proyecto presupuestario para 2027 presentado por el MEF.