Contralor cuestiona falta de acción en Caso PPC; el MP reclama entrega de auditoría

El contralor de la República, Anel “Bolo” Flores, criticó duramente al Órgano Judicial por conceder medidas cautelares laxas a imputados por delitos y cuestionó la falta de acción del Ministerio Público en casos de alto perfil como Panama Ports.
“Tenemos Panamá Ports con más de un año y no hemos visto movimiento del Ministerio Público sobre el tema de la posible corrupción que hubo ahí”, manifestó Flores durante una entrevista a TVN Noticias. “Nosotros hacemos nuestro trabajo y entregamos todas las auditorías, ya eso ahí le corresponde al Ministerio Público actuar cuando tenga que actuar. A mí también me frustra, créanme, yo tengo auditores que trabajan muy duro y meten horas y meten tiempos y hacen un esfuerzo extraordinario para sacar los resultados y los llevamos al Ministerio Público y también se frustran de ver que no pasa (...) en mucho tiempo”, añadió.
La respuesta del Ministerio Público vino a través de un comunicado divulgado en sus cuentas de redes sociales, en el que señalaron que aún esperan recibir respuesta a una solicitud de ampliación de auditoría en el tema de la concesión portuaria.
”En el proceso relacionado a una empresa que mantenía una concesión portuaria, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación con más de 360 tomos, realizando diversos actos de investigación, análisis técnicos, asistencias internacionales, entre estos una solicitud de ampliación de auditoría peticionada como elemento adicional a dichos actos, aún pendiente de recibir, la cual se constituye como un insumo necesario para la investigación”, señala el comunicado del Ministerio Público.
La investigación a Panama Ports inició con una auditoría realizada por la Contraloría en enero de 2025. En abril de ese año, un día antes de la llegada del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, Flores reveló resultados parciales de la auditoría, incluyendo una supuesta lesión patrimonial estimada en más de 1,200 millones de dólares.
La Estrella de Panamá pudo conocer que el Ministerio Público solicitó una ampliación de la auditoría el año pasado, pero como señala el comunicado, aún no ha sido recibida.
Otra de las críticas compartidas por el contralor Flores durante su entrevista televisiva estuvo dirigida hacia el sistema de justicia y la disparidad en el otorgamiento de medidas cautelares.
“Tenemos a unos personajes de alto perfil que están en su casa y eso para el panameño de a pie, eso no está preso, eso está en una casa que no pueden justificar y no pueden ni siquiera darnos a conocer cómo es que la compraron y cómo fue esa riqueza inmediata que tuvieron, pero están en su casa. Sin embargo, hay otros personajes con el mismo delito, con las mismas faltas y están en La Joya. Entonces esas son las cosas que yo creo que al panameño sí le molesta porque hay una selectividad en lo que yo estoy viendo”, apuntó Flores.
El contralor compartió ejemplos específicos de casos de alto perfil. “Hace unos días vi la pensión de una señora que era secretaria general de la Contraloría y le mandaron 31 policías en un allanamiento SWAT. Hemos visto en días pasados el tema del señor anteriormente de la DGI, todo un despliegue innecesario. El señor dijo que estaba a disposición, entonces hicieron todo este despliegue. Sin embargo, el otro caso de alto perfil de la exsecretaria del presidente Cortizo anda por ahí campante. El mismo caso entregado el mismo día. Entonces, yo creo que hay que tomar algún tipo de medidas para que las cosas fluyan. Vienen más casos de alto perfil y creo que el panameño tiene que ver a la gente pagando y no esto que estamos viendo”, puntualizó.
Por su parte, el Ministerio Público recordó en su comunicado que no es su rol decretar medidas cautelares. “La imposición de medidas cautelares, de detenciones provisionales o arrestos domiciliarios, así como dictar sentencias, corresponde al Órgano Judicial, a través de sus honorables jueces de garantías y de juicio”, resaltó.
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