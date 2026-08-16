Meduca suspende clases en 172 centros educativos de Nö Kribo por lluvias

El Ministerio de Educación (Meduca) informó la suspensión de clases en 172 centros educativos de la región de Nö Kribo, en la Comarca Ngäbe Buglé, para el lunes 17 de agosto de 2026.

La medida abarca las zonas escolares N.º 1 a la N.º 18, y busca garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad educativa.

La institución explicó que la decisión se tomó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la Gobernación de la Comarca Ngäbe Buglé y otras autoridades locales, quienes mantienen un monitoreo constante de la situación.