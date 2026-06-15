Unachi cae en crisis financiera y adeuda cuotas a la Caja de Seguro Social

La crisis presupuestaria en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) escaló a niveles críticos. La administración de la casa de estudios superiores admitió que mantiene compromisos financieros pendientes, retrasos en los pagos a proveedores y, de forma más grave, una morosidad en los aportes a la Caja de Seguro Social (CSS).

Ante la presión de la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Apunachi), el rector encargado, Pedro González Beermann, reconoció la delicada situación financiera de la institución durante una reunión celebrada este lunes en la rectoría.

La falta de pago a la CSS generó una alarma inmediata entre el gremio docente, debido al impacto directo que esta morosidad provoca en las prestaciones médicas, subsidios y los procesos de jubilación del personal.

Para intentar contener el descontento, González Beermann informó sobre gestiones con el Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La rectoría busca establecer una mesa técnica que evalúe alternativas para mitigar el déficit presupuestario que arrastra la universidad.

Pese a la incertidumbre sobre la sostenibilidad operativa de la Unachi para el resto del año, el rector encargado garantizó que la institución cuenta con la viabilidad presupuestaria exclusiva para cubrir la planilla de salarios correspondiente al mes de junio. La administración no ofreció certezas sobre los meses subsiguientes.

Como medida de contingencia, las autoridades universitarias y la Apunachi pactaron la realización de una reunión informativa general este martes 16 de junio a las 2:00 p.m. en el auditorio Elsa Estela Real, donde expondrán el alcance del bache económico a todo el estamento docente. Asimismo, la rectoría propuso incorporar a dos representantes de los profesores al equipo institucional que gestiona la búsqueda de fondos estatales.