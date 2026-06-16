Aníbal Godoy anuncia que el Mundial 2026 será su despedida de la Selección de Panamá

El capitán de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, reveló que la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará el final de su trayectoria con el equipo nacional, poniendo fin a una carrera de 16 años vistiendo la camiseta panameña.

A través de una publicación difundida en su cuenta de Instagram, el mediocampista compartió un emotivo mensaje dirigido a la afición, en el que aseguró que ha imaginado durante mucho tiempo cómo será su último torneo con Panamá.

“Se viene el Mundial de la FIFA 2026, y para mí se viene la culminación de 16 años en la selección de Panamá”, expresó Godoy.

El futbolista señaló que sueña con el momento de ingresar al terreno de juego en la Copa del Mundo respaldado por todo un país y destacó la responsabilidad que implica representar a Panamá en la máxima cita del fútbol.

“Portar esta camiseta durante tantos años y sentir el apoyo incondicional de nuestra gente ha sido una bendición. Eso también me ha enseñado la responsabilidad que representa defender a Panamá”, manifestó.

Godoy recordó el respaldo que recibió la selección durante las eliminatorias mundialistas y aseguró que espera una importante presencia de aficionados panameños en las ciudades que albergarán los encuentros del equipo en el torneo.

El capitán mencionó especialmente los partidos programados en las ciudades de Toronto y Nueva York donde considera que la selección sentirá el apoyo de miles de seguidores.

“No quiero decir que vamos a ser locales, pero sí vamos a sentir mucha afición panameña. Por ende, estamos obligados a entregarnos al máximo”, afirmó.

El experimentado mediocampista comparó la participación de Panamá en su primera Copa del Mundo, disputada en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, con las expectativas que existen para la edición de 2026.

Aunque calificó la clasificación al Mundial de 2018 como uno de los momentos más importantes de su carrera, aseguró que el grupo afrontará el próximo torneo con objetivos más ambiciosos.

“La clasificación a nuestro primer Mundial en 2018 fue uno de los momentos más hermosos en mi carrera. Sin embargo, ahora vamos a participar en nuestra segunda Copa del Mundo con otras sensaciones, o mejor dicho, con otras ambiciones”, indicó.

Godoy aseguró que el plantel no solo aspira a competir, sino también a avanzar de ronda y dejar huella en el torneo.

“Como equipo, no solo queremos ganar, queremos ir más allá”, sostuvo.

El capitán panameño también envió un mensaje de agradecimiento a la afición por el respaldo brindado durante su carrera internacional y prometió mantener el mismo compromiso que ha mostrado durante más de una década con la selección.