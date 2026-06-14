Glenn Nyberg será el árbitro del debut de Panamá en la Copa Mundial 2026

La cuenta regresiva para el estreno de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa avanzando y ayer se conoció un nuevo detalle de cara al esperado compromiso frente a Ghana. La FIFA confirmó el equipo arbitral que tendrá a su cargo impartir justicia en el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo L.

El organismo rector del fútbol mundial designó al sueco Glenn Nyberg como árbitro principal para el partido entre panameños y ghaneses, programado para el próximo 17 de junio en el Toronto Stadium, en Canadá.

Nyberg estará acompañado por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, quienes actuarán como árbitros asistentes. El saudí Khalid Alturais fue nombrado cuarto oficial, mientras que Mohammed Alabakry ejercerá como árbitro asistente de reserva.

La designación llega a pocos días del debut de la selección panameña en su segunda participación mundialista consecutiva, una cita que genera gran expectativa entre la afición y el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

El compromiso ante Ghana será determinante para las aspiraciones de Panamá en el Grupo L, una llave exigente que también integran Croacia e Inglaterra.

La selección canalera buscará iniciar con buen pie un torneo en el que cada punto podría resultar decisivo para avanzar a la siguiente ronda. Ghana representa un rival de tradición mundialista y experiencia en grandes escenarios, por lo que el encuentro se perfila como una de las pruebas más importantes para los dirigidos por Christiansen.

Panamá llega al certamen con la intención de superar lo realizado en Rusia 2018, cuando disputó por primera vez una Copa del Mundo. En esta ocasión, el combinado nacional aspira a competir de igual a igual frente a selecciones históricas y luchar por la clasificación a la fase eliminatoria.

Con el equipo de arbitraje confirmado, Panamá entra en la recta final de su preparación para un partido que marcará el inicio de una nueva aventura mundialista. La selección nacional espera comenzar con un resultado positivo que le permita soñar con una histórica clasificación a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.