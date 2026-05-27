La Lista de Thomas Christiansen: Los únicos siete panameños que jugarán su segundo Mundial

Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, reveló el pasado martes 26 de mayo la lista de los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como era de esperarse, la lista causó muchos comentarios en redes sociales y fue eje de conversación en muchos sitios. De esta lista de los 26 convocados, hay que tomar un punto muy importante. Hasta un total de siete futbolistas panameños pueden romper un récord y convertirse en los únicos en jugar dos Copa del Mundo para nuestro país.

Fidel Escobar, Eric Davis, Michael Murillo, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Aníbal Godoy e Ismael Díaz son los ‘sobrevivientes’ de esa cita de Rusia 2018 ocho años atrás. Algunos de ellos tenían el cartel de juveniles, sin embargo para este certamen 2026 ahora tienen el rol de liderar a esta nueva generación de futbolistas que viene subiendo.

Hay que destacar que Alberto Quintero, quien se metió en la lista de Christiansen para este Mundial 2026, también estaba en la lista de Rusia 2018, sin embargo una lesión cerca del torneo le frustró el sueño mundialista.

De esta camada de jugadores, Escobar, Bárcenas, José Luis Rodríguez y Godoy jugaron los tres partidos de la fase de grupos en Rusia 2018. En el caso de Davis y Murillo se quedaron en el banquillo para el último partido ante Túnez, mientras que Díaz solo vio minutos frente a Bélgica en el primer partido.

Ahora las realidades son completamente distintas para muchos de ellos. Unos con un mayor rol de transmitir esa experiencia a los demás jugadores, mientras que otros seguirán teniendo ese rol protagónico en la cancha.

Si bien es cierto que Christiansen no se ‘casa’ con ningún jugador y coloca al que mejor lo haga dentro de la cancha, lo cierto es que estos siete futbolistas son parte de la columna vertebral del equipo. Unos con más oportunidades de completar los 90 minutos que otros, pero siguen siendo importantes para el cuerpo técnico así como también para el vestuario.

Para esta edición de Estados Unidos, Canadá y México, estos siete futbolistas, sumando la figura de Quintero y de todo el equipo, tienen entre ceja y ceja superar la imagen que dejaron en su primer Mundial y salir a buscar los puntos que los coloquen en la siguiente ronda de eliminatorias.