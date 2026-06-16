Camacho confirma a Shirley Castañeda como candidata de Realizando Metas a la Asamblea Nacional

La elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional comienza a perfilarse.

El diputado Luis Eduardo Camacho confirmó la mañana de este 16 de junio que la bancada de Realizando Metas (RM) postulará a la diputada Shirley Castañeda para ocupar la presidencia del legislativo a partir del próximo 1 de julio.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, el diputado oficializó la decisión del colectivo y aseguró que la candidatura de Castañeda responde a un acuerdo interno alcanzado tras varias semanas de conversaciones entre los miembros de la bancada.

“Voy a decirlo ya con toda claridad, va a ser la diputada de Shirley Castañeda, va a ser la candidata de Realizando Metas ”, afirmó.

Camacho explicó que inicialmente ocho diputados de RM expresaron interés en aspirar al cargo. Posteriormente, la lista se redujo a dos nombres: Shirley Castañeda y él mismo. Finalmente, ambos acordaron respaldar una sola candidatura.

“El mandato de la bancada fue que entre nosotros dos, nos pusiéramos de acuerdo y que se definiera un solo candidato”, indicó.

El diputado recordó que Castañeda ya había sido la apuesta del partido en la elección anterior, por lo que consideró que esta nueva postulación representa una reivindicación política.

Las próximas elecciones

Aunque defendió la candidatura oficialista, Camacho evitó convertir la contienda en un ataque contra el actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

“He felicitado varias veces al actual presidente de la asamblea, porque creo que ha hecho un buen trabajo ”, manifestó. No obstante, opinó que la alternancia es saludable dentro del Legislativ e incluso reveló que Herrera le planteó la posibilidad de integrar una nómina de reelección como vicepresidente.

“Yo fui creo que la primera persona a la que él manifestó su deseo de reelegirse, inclusive me pidió que yo fuera su vicepresidente ”, relató.

Más allá de la disputa por la presidencia, Camacho sostuvo que el principal reto del nuevo periodo legislativo será construir acuerdos.

“Esta asamblea no tiene una mayoría clara de ninguna fuerza política, entonces, esos aportes que hagamos tienen que ser producto del consenso entre todas las fuerzas políticas”, afirmó.

A su juicio, la prioridad debe ser impulsar iniciativas que permitan atender los principales problemas del país.

Recolección de basura

Otro de los temas abordados fue la situación de San Miguelito. Camacho respaldó la intervención de la Autoridad de Aseo Urbana y Domiciliaria (AAUD) en el distrito y aseguró que la recolección de desechos ha mejorado.

“No importa quién la recoja, lo importante es que se recoja la basura, y todos tienen que reconocer que a partir de la entrada de la autoridad de aseo en San Miguelito, ha habido un mejoramiento palpable de la recolección de basura en diferentes áreas”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno también desarrolla operativos para reparar fugas de agua, mejorar el suministro a través del Idaan y ejecutar trabajos de parcheo y saneamiento.

Añadió que los ciudadanos esperan soluciones concretas más allá de las disputas políticas.

“Hay una necesidad, hayque resolverlo, porque la gente no le importa quien lo resuelva, la gente lo que quiere es que se resuelva”, concluyó.

Con la candidatura de Shirley Castañeda ya oficializada, el próximo 1 de julio se definirá quién dirigirá la Asamblea Nacional y una agenda legislativa influenciada por temas económicos y sociales que continúan ocupando el debate nacional.