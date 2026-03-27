EN VIVO | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco de este 27 de marzo de 2026

La <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá </a></b>estableció para este viernes 27 de marzo de 2026, el desarrollo del <b>sorteo del Gordito del Zodíaco</b>, correspondiente al signo de Piscis.Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.<b>Primer Premio: </b><b>Letras: </b><b>Serie: </b> <b>Folio: </b><b>Segundo Premio: </b><b>Tercer Premio: </b><b>¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería de Panamá?</b>El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la <a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Panamá</a>, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares. Características del sorteo:- <i>Se realiza el último viernes de cada mes.</i><i>- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.</i><i>- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.</i><i>- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.</i><i>- El costo del billete es de $2.00 dólares</i>Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.