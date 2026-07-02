Lucha anticorrupción vuelve a la Asamblea con nuevos anteproyectos de ley

Regresan los proyectos anticorrupción a la Asamblea Nacional. Este jueves 2 de julio, los diputados Ernesto Cedeño y Roberto Zúñiga presentaron anteproyectos de ley que se encaminan a combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, el futuro de los mismos dependerá de la voluntad política en una Asamblea que ya ha rechazado iniciativas similares en el pasado.

En julio de 2025, el procurador Luis Gómez Rudy presentó sendos proyectos a la Asamblea, uno que creaba una Ley General Anticorrupción y otro modificando el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública. Tres meses después, en octubre, la Comisión de Gobierno de la Asamblea, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho los rechazó con cinco votos en contra y cuatro a favor. Uno de los votos en contra fue precisamente de la ahora presidente del Legislativo, Shirley Castañedas, junto con los diputados del PRD y Cambio Democrático. Los diputados de Vamos y Seguimos apoyaron la propuesta del procurador.

Ahora, Cedeño presenta su propia versión de una Ley General Anticorrupción. “Estoy presentando una modificación jurídica para que se luche contra la corrupción de manera real y efectiva, llenando la laguna que el procedimiento actual establece para luchar contra la corrupción”, declaró el diputado ante el pleno.

La iniciativa legislativa incluye modificaciones al Código Penal como incluir la corrupción de servidores públicos entre los delitos cuyo plazo de prescripción es igual al doble del máximo previsto en la ley. También suspende el plazo de la prescripción de los delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales contra una entidad pública mientras los que hayan participado en el delito sigan desempeñando un cargo público.

El texto se refiere también a técnicas de investigación como interceptación de comunicaciones, operaciones encubiertas, entregas vigiladas y otras utilizadas para desarticular estructuras de corrupción. En su exposición de motivos, afirma que busca además el intercambio ágil de información con otras jurisdicciones y establecer mecanismos eficaces para la recuperación y restitución de activos.

Cedeño presentó un total de 11 anteproyectos de Ley, que abarcan temas desde medicamentos a salud pública y abastecimiento de medicinas, hasta therians. Específicamente en temas de justicia, destaca uno que modifica el Código Penal para eliminar el requisito de “prueba idónea” al momento de investigar a diputados.

“Yo soy del criterio que un diputado no debe tener mayores beneficios que el elector que lo escogió en materia de proceso penal. En tal sentido, ese beneficio de la prueba idónea para que se pueda aceptar la denuncia y después investigar un diputado, está fuera de lugar”, arguyó Cedeño.

Por su parte, el diputado Roberto Zúñiga presentó su propio anteproyecto de ley “Que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, incrementa sus penas y dicta otras disposiciones”.

“Lo que busca es que los condenados o los que hayan cometido delitos contra la administración pública, esos delitos no prescriban en el tiempo para poder así atacar de una vez la corrupción y que existe una verdadera certeza del castigo”, explicó Zúñiga.

Entre otras cosas, también modifica el Código Penal para que no se pueda pagar penas con detención domiciliaria ni trabajo comunitario condenas por delitos contra la administración pública (con excepciones para mujeres embarazadas o con infantes recién nacidos); y establece que los jueces estarán obligados a aplicar inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas a quienes cometan delitos dolosos contra la administración pública.

Se excluye también a los condenados por este tipo de delitos de provisiones como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y de que un juez pueda ordenar detención domiciliaria a personas de más de 70 años, o que padezcan de enfermedades graves, o de alguna discapacidad que no les permita valerse por si mismos. En otras palabras, que no se pueda dar casa por cárcel a condenados por corrupción bajo justificaciones médicas, de edad o discapacidad.

La propuesta de Zúñiga no es nueva, y el propio diputado reconoce los obstáculos que han dificultado el trámite de la misma. “Es la tercera vez que presento este anteproyecto. Lamentablemente el proyecto no ha seguido el trámite legislativo porque los intereses de quienes han liderado la Comisión de Gobierno no les permite que verdaderamente tengamos una lucha frontal contra la corrupción en nuestro país”, lamentó.

En el discurso de una hora del presidente de la República, José Raúl Mulino, este miércoles en la Asamblea Nacional, la lucha anticorrupción estuvo ausente. Las comisiones legislativas que decidirán el futuro de estos proyectos empezarán a ser conformadas el próximo lunes. No se sabe aún cómo estarán conformadas las comisiones, pero en el período pasado los diputados de Vamos y Seguimos no lograraron pasarlas cuando el presidente del Legislativo era el candidato que habían respaldado, ahora la presidenta es una diputada que ha votado en contra de los proyectos anticorrupción como comisionada, abogada de Jorge Camargo Clarke “Cholo Chorrillo”, y figura cercana del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales en el Caso New Business.