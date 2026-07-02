Más allá de los escombros: cómo sanar las heridas psicológicas que dejan los terremotos en Venezuela

La tragedia que ha marcado en la última semana y media a Venezuela, a raíz de los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que derrumbaron edificios enteros y dejaron miles de muertos, es capaz de desencadenar un trauma colectivo cuyas heridas serán difíciles de sanar. Especialmente entre quienes perdieron a un ser querido o incluso sienten culpa por haber sobrevivido a una catástrofe de la que otros no pudieron salir con vida.La psicóloga María Claudia Uribe, especialista en el manejo del duelo, aseguró en entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b> que los primeros auxilios en tragedias de esta magnitud también deberían ser psicológicos, al igual que se vela por la integridad física de una víctima de un suceso de esta índole. Se trata de una labor cuyo objetivo primordial es restablecer la capacidad de la persona para afrontar un momento difícil como este.'Todos estamos preparados para afrontar situaciones muy difíciles, incluso tragedias. Sin embargo, esa capacidad puede perderse temporalmente cuando nos sentimos sobrecargados y sobrepasados por lo ocurrido. La idea es ayudar a la persona a recuperar esa capacidad', señaló.