Semiconductores: Ocho meses de aprendizaje

Cinco profesores y nueve estudiantes becados participan en un curso intensivo que busca formar a la primera generación de diseñadores panameños de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), un perfil altamente demandado por la industria mundial de semiconductores. Durante la capacitación utilizan CADENCE, uno de los programas de diseño de chips más utilizados en la industria de semiconductores, con el objetivo de formarse como diseñadores júniores. El profesor Héctor Emmanuel Muñoz Zapata, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México, dirige el curso introductorio al área de semiconductores de diseño analógico y señal mixta. Panamá está haciendo esfuerzos para aumentar el capital humano especializado para cerrar la brecha de talento local e integrarse a la cadena de valor de semiconductores, así como atraer nuevas oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico. “Los egresados del curso obtendrán una especialización en diseño ASIC de señal mixta, que combina circuitos analógicos y digitales en circuitos integrados. Esta especialidad equivale a un grado de maestría otorgado por el Cinvestav de México”, detalló la Dra. Elida de Obaldía, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). La industria de semiconductores es una de las más importantes en el mundo y actualmente impulsa la economía y los avances tecnológicos. Para fortalecer sus capacidades e incorporarse a esta pujante industria, Panamá está promoviendo programas de formación especializada que acerquen este conocimiento al país, explicó el Prof. Muñoz Zapata. Mediante una colaboración académica internacional entre la UTP, el Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC-AIP) y el Cinvestav de México, se espera que se vayan implementando otros cursos gradualmente en las diferentes instituciones académicas y universidades, principalmente en las áreas de ingenierías.

Esfuerzo y actualización

El curso actual tiene una duración de ocho meses y los participantes están en el cuarto mes. De lunes a viernes, 8:30 a.m. a 12:30 m.d. los estudiantes y profesores se reúnen en el laboratorio C-TASC-AIP, en el campus de la UTP. En la mañana aprenden teoría y durante las tardes y fines de semana hacen sus prácticas, tareas y los proyectos que deben desarrollar. El programa inicia con los fundamentos de la física de los semiconductores y los procesos de fabricación de estos materiales. Posteriormente, los participantes diseñan componentes como transistores y diodos, base de los circuitos integrados, utilizando herramientas profesionales para simular, verificar y validar sus diseños antes de avanzar al desarrollo de circuitos de mayor complejidad. “Esperamos que haya demanda cuando estos estudiantes culminen el programa y vayan directamente a una compañía local. También tenemos contactos para que ellos puedan trabajar remotamente diseñando chips, según el uso que tendrán”, añade la Dra. de Obaldía.

Experiencias

Para Augusto Quijano, estudiante tesista de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, estos primeros meses han sido como una montaña rusa de emociones. “Nos hemos esforzado mucho y esta experiencia me ha abierto los ojos ante la industria de semiconductores y el alto valor que nos generan estos cursos aquí en Panamá”. Su visión a futuro incluye la posibilidad de trabajar en corporaciones internacionales o alcanzar el sueño de fundar su propia empresa de diseño de microchips. Jennifer González, egresada de la licenciatura en Ingeniería Electromecánica de la UTP, está cursando el programa orientado al diseño de circuitos analógicos. “Durante estos primeros cuatro meses, he aprendido sobre el diseño de semiconductores, desde las topologías básicas hasta circuitos más complejos. Al finalizar esta primera etapa desarrollaremos un amplificador operacional. Estoy emocionada por conocer todo lo que aprenderemos en la segunda fase”.

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