Semiconductores: Ocho meses de aprendizaje

Cinco profesores y nueve estudiantes becados participan en un curso intensivo que busca formar a la primera generación de diseñadores panameños de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), un perfil altamente demandado por la industria mundial de semiconductores.Durante la capacitación utilizan CADENCE, uno de los programas de diseño de chips más utilizados en la industria de semiconductores, con el objetivo de formarse como diseñadores júniores. El profesor Héctor Emmanuel Muñoz Zapata, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México, dirige el curso introductorio al área de semiconductores de diseño analógico y señal mixta.Panamá está haciendo esfuerzos para aumentar el capital humano especializado para cerrar la brecha de talento local e integrarse a la cadena de valor de semiconductores, así como atraer nuevas oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico.'Los egresados del curso obtendrán una especialización en diseño ASIC de señal mixta, que combina circuitos analógicos y digitales en circuitos integrados. Esta especialidad equivale a un grado de maestría otorgado por el Cinvestav de México', detalló la Dra. Elida de Obaldía, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). La industria de semiconductores es una de las más importantes en el mundo y actualmente impulsa la economía y los avances tecnológicos. Para fortalecer sus capacidades e incorporarse a esta pujante industria, Panamá está promoviendo programas de formación especializada que acerquen este conocimiento al país, explicó el Prof. Muñoz Zapata.Mediante una colaboración académica internacional entre la UTP, el Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores (C-TASC-AIP) y el Cinvestav de México, se espera que se vayan implementando otros cursos gradualmente en las diferentes instituciones académicas y universidades, principalmente en las áreas de ingenierías.