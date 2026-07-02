¿Accidentes o abandono? Autoridades investigan causa de los incendios en Casco Antiguo

En menos de una semana, dos siniestros se han registrado en el área del Casco Antiguo, aumentando la cantidad de damnificados por incendios de 81 a 120 personas. El incendio del pasado miércoles 1 de julio consumió varios caserones ubicados en la calle Veraguas, alertando a autoridades por la concurrencia de estos incidentes.

La diputada Walkiria Chandler manifestó su preocupación por el patrón de siniestros que se está registrando en comunidades históricas del centro de la ciudad y cuestionó el futuro de las familias afectadas.

“Son 120 personas que hoy en día se encuentran damnificadas, que están en un gimnasio durmiendo en colchonetas. Hay niños sin útiles escolares, niños que necesitan que se les ayude con sus fórmulas. Sabemos dónde están estas personas hoy, pero no sabemos cuánto tiempo van a estar en el gimnasio, cuál será su futuro ni el grado de responsabilidad de las autoridades para que estos inmuebles hubieran estado sin mantenimiento y sin rutas de evacuación”, expresó la diputada ayer en el pleno del legislativo.

Diversos expertos advirtieron a La Estrella de Panamá que los incendios pudieron ser provocados por falta de mantenimiento en el sistema eléctrico y la red de distribución de estas edificaciones. Esto aunado a la antigüedad y la falta de mantenimiento a los caserones, pudieron haber provocado el fuego.

Chandler también advirtió sobre el proceso de transformación urbana que atraviesan los corregimientos de San Felipe y Santa Ana, señalando que en algunos casos los incendios terminan acelerando el desplazamiento de residentes históricos de estas comunidades.

“Donde antes habían barracas, después del incendio tenemos bares, discotecas y personas de un perfil de mayor poder adquisitivo, dejando a nuestras comunidades desplazadas, sin hogar y con el trauma de haber sobrevivido un incendio”, indicó. La diputada aseguró que no quisiera pensar que detrás de estos procesos exista una dinámica de gentrificación que termine expulsando a las familias de menores ingresos del circuito 8-3.