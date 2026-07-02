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¿Accidentes o abandono? Autoridades investigan causa de los incendios en Casco Antiguo

Interior de casona en la calle Veraguas tras el incendio del pasado miércoles.
Interior de casona en la calle Veraguas tras el incendio del pasado miércoles. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 03/07/2026 00:00
Mientras las autoridades investigan las causas de los siniestros, crecen las preocupaciones por el desplazamiento de comunidades históricas del circuito 8-3

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En menos de una semana, dos siniestros se han registrado en el área del Casco Antiguo, aumentando la cantidad de damnificados por incendios de 81 a 120 personas. El incendio del pasado miércoles 1 de julio consumió varios caserones ubicados en la calle Veraguas, alertando a autoridades por la concurrencia de estos incidentes.

La diputada Walkiria Chandler manifestó su preocupación por el patrón de siniestros que se está registrando en comunidades históricas del centro de la ciudad y cuestionó el futuro de las familias afectadas.

“Son 120 personas que hoy en día se encuentran damnificadas, que están en un gimnasio durmiendo en colchonetas. Hay niños sin útiles escolares, niños que necesitan que se les ayude con sus fórmulas. Sabemos dónde están estas personas hoy, pero no sabemos cuánto tiempo van a estar en el gimnasio, cuál será su futuro ni el grado de responsabilidad de las autoridades para que estos inmuebles hubieran estado sin mantenimiento y sin rutas de evacuación”, expresó la diputada ayer en el pleno del legislativo.

Diversos expertos advirtieron a La Estrella de Panamá que los incendios pudieron ser provocados por falta de mantenimiento en el sistema eléctrico y la red de distribución de estas edificaciones. Esto aunado a la antigüedad y la falta de mantenimiento a los caserones, pudieron haber provocado el fuego.

Chandler también advirtió sobre el proceso de transformación urbana que atraviesan los corregimientos de San Felipe y Santa Ana, señalando que en algunos casos los incendios terminan acelerando el desplazamiento de residentes históricos de estas comunidades.

“Donde antes habían barracas, después del incendio tenemos bares, discotecas y personas de un perfil de mayor poder adquisitivo, dejando a nuestras comunidades desplazadas, sin hogar y con el trauma de haber sobrevivido un incendio”, indicó. La diputada aseguró que no quisiera pensar que detrás de estos procesos exista una dinámica de gentrificación que termine expulsando a las familias de menores ingresos del circuito 8-3.

Balance tras el incendio

Mientras tanto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Bcbrp) mantuvo ayer las labores de enfriamiento y aseguramiento de la estructura afectada por el incendio de grandes proporciones registrado en la calle Veraguas.

De acuerdo con los bomberos, el siniestro consumió por completo tres barracas que ocupaban una cuadra entera y obligó al despliegue de un amplio operativo para evitar que las llamas alcanzaran edificaciones cercanas y pusieran en riesgo el patrimonio histórico del sector.

El director nacional de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, Caleb Rodríguez, ayer los esfuerzos se concentraban en eliminar los puntos calientes dentro de la estructura para permitir el ingreso seguro del Departamento de Investigación de Incendios, encargado de determinar el origen y la causa del fuego.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, confirmó que el incendio dejó 39 damnificados directos, entre ellos ocho niños.

“Los varones se quedaron aquí durante la noche en el área del siniestro. El resto fue trasladado a la Junta Comunal de Santa Ana, donde se les está brindando la ayuda básica”, explicó el ministro durante una inspección en el lugar.

Jované reconoció además que numerosas estructuras abandonadas y condenadas en sectores como El Chorrillo, Santa Ana y San Felipe representan un peligro permanente para las familias que las habitan.

“Estamos enfocados en rescatar estos espacios, pero para hacerlo primero hay que reubicar a las familias a una solución de vivienda digna”, sostuvo.

El titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) adelantó que ya se encuentran en proceso de licitación proyectos habitacionales en El Chorrillo y Calidonia para iniciar el traslado progresivo de familias que viven en edificios condenados y posteriormente desarrollar procesos de restauración.

Y agregó que, mientras avanzan los proyectos habitacionales, el Gobierno contempla el uso de hoteles y albergues temporales para atender la emergencia habitacional derivada de estos incendios.

“Hay que resolver primero el tema humano. El producto final es una vivienda digna para cada una de estas familias”, concluyó el ministro.

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