Condenan a 48 meses de prisión a exrepresentante de Santa Ana, Jair Martínez

El exrepresentante de Santa Ana, Jair Basilio Martínez Vega, fue condenado por peculado de uso. La sentencia también le impone cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El largo recorrido político de Martínez Vega, quien durante más de 25 años estuvo al frente de la representación de Santa Ana, recibió un duro golpe tras ser condenado a 48 meses de prisión por el delito de peculado de uso.

La sentencia, sin embargo, le deja una salida que podría evitarle el ingreso a prisión. Al ser considerado delincuente primario, Martínez Vega podría beneficiarse del reemplazo de la pena por días multa, por lo que el fallo no necesariamente significa que terminará tras las rejas.

Pero el verdadero golpe para su futuro político está en otra parte: la condena contempla además la inhabilitación absoluta para ejercer funciones públicas durante cuatro años. Con esto, la extensa carrera que desarrolló durante más de dos décadas en Santa Ana queda seriamente comprometida.

Sobre el exrepresentante también pesa una investigación relacionada con un supuesto delito contra la Caja de Seguro Social (CSS), a raíz de presuntas irregularidades en el pago de las cuotas de los funcionarios de la junta comunal.

De acuerdo con la información conocida, peritos y auditores de la CSS ya han realizado diligencias en la Junta Comunal de Santa Ana y han solicitado documentación a la actual administración para determinar qué ocurrió con los descuentos efectuados a los trabajadores que, presuntamente, no habrían sido entregados a la institución.

La posible lesión económica bajo investigación rondaría los $200 mil, una cifra que podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el exrepresentante.