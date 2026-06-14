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Mundial 2026: Panamá debutará ante Ghana con arbitraje encabezado por Glenn Nyberg

Glenn Nyberg dirigirá el debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026
Glenn Nyberg dirigirá el debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026 AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/06/2026 11:20
Ya están definidos los árbitros que impartirán justicia en el estreno de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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La FIFA confirmó el equipo arbitral que impartirá justicia en el partido entre Panamá y Ghana, programado para el próximo 17 de junio, correspondiente al debut de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El árbitro principal será el sueco, Glenn Nyberg, acompañado por los asistentes Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist. Como cuarto oficial fue designado Khalid Alturais, mientras que Mohammed Alabakry fungirá como árbitro asistente de reserva.

Panamá iniciará su participación mundialista frente a Ghana en un encuentro clave por el Grupo L del torneo.

Calendario de partidos de Panamá en el Mundial 2026

Miércoles 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá

6:00 p.m. (hora de Panamá)

Grupo L

Toronto Stadium

Martes 23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia

6:00 p.m. (hora de Panamá)

Grupo L

Toronto Stadium

Sábado 27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra

4:00 p.m. (hora de Panamá)

Grupo L

Estadio Nueva York-Nueva Jersey

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