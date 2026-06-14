Panamá tiene nueva campeona mundial: Nataly Delgado conquista el título supermosca de la AMB

La boxeadora panameña Nataly Delgado consigue conquistar el título mundial supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras imponerse por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga en un combate disputado la noche de ayer 13 de junio en Orlando, Florida.

Contra los pronósticos y en territorio rival, Delgado completó una actuación sólida a lo largo de los diez asaltos programados, convenciendo a los jueces de su superioridad sobre la hasta entonces campeona mundial.

La pelea se celebró en el Hotel Caribe Royale de Orlando, escenario donde la panameña protagonizó una de las mayores sorpresas del año en el boxeo femenino.

El triunfo representa un hito para el pugilismo panameño, que suma una nueva campeona mundial a su rica tradición boxística. Delgado llegó al combate como retadora y con la difícil misión de enfrentar a una monarca que defendía su cinturón frente a su público.

Sin embargo, la panameña mostró inteligencia táctica, disciplina y determinación para controlar buena parte de las acciones durante la contienda.

La decisión unánime reflejó el dominio exhibido por la istmeña sobre el cuadrilátero. Al sonar la campana final, las tarjetas favorecieron de manera clara a Delgado, quien celebró emocionada la conquista de la corona mundial de las 115 libras.