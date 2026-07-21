Taste Tomorrow 2026: Más del 33% de los consumidores de América Latina busca experiencias memorables

Actualmente, <b>seis de cada diez consumidores latinoamericanos</b> comparten sus experiencias en internet y buscan productos atractivos para difundir en redes sociales como Instagram.El estudio también revela que el consumidor busca experiencias que lo sorprendan. Una muestra de ello es que las búsquedas relacionadas con <b>experiencias memorables</b> crecieron un <b>33 %</b>.'Cuando una persona visita un restaurante ya no quiere únicamente que le sirvan la comida. Quiere vivir una experiencia distinta', afirmó González, quien añadió que los consumidores también prefieren productos con menos aditivos, grasas, sal y azúcares.