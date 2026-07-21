Taste Tomorrow 2026: Más del 33% de los consumidores de América Latina busca experiencias memorables

El grupo alimenticio de origen belga Puratos presentó este martes 21 de julio las conclusiones de su estudio Taste Tomorrow 2026, una investigación que realiza desde hace diez años y que combina inteligencia artificial, análisis de datos, datos sociales y encuestas en más de 50 países para anticipar el futuro de la panadería, la pastelería y el chocolate. El estudio perfila a un consumidor que busca el equilibrio entre la tradición y la innovación, la salud y el placer, así como entre la experiencia y la conveniencia. En ese contexto, los alimentos y las experiencias gastronómicas deben combinar la indulgencia con propósito y el cuidado de la salud intestinal. Este panorama está fuertemente marcado por la transformación tecnológica en los sectores de la panadería, la pastelería y el chocolate en América Latina. Uno de los principales hallazgos del estudio, presentado por la vicepresidenta de Marketing y Digital para América Latina y el Caribe de Puratos, Evelyn González, es que el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que sea saludable o que ofrezca altos estándares de innovación y calidad. En concreto, el 27 % pagaría más por productos saludables, mientras que el 25 % está dispuesto a pagar más por productos innovadores.

“Cuando analizamos las búsquedas en Google y las conversaciones en redes sociales, observamos que las personas buscan cada vez más productos innovadores y diferentes. La percepción del valor cambió. Hoy hablamos de una ecuación entre valor y precio, donde el consumidor está dispuesto a invertir más cuando siente que realmente vale la pena. Aunque el presupuesto de los latinoamericanos sigue siendo limitado, ocho de cada diez consumidores reservan parte de su dinero para darse un gusto al menos una vez al mes, ya sea un pastel tres leches, un chocolate o algún otro antojo”, resumió González.

La ejecutiva explicó que, tras los dos años de pandemia, los consumidores aprendieron a valorar esos pequeños momentos de disfrute.

La transformación digital también está modificando la forma en que los consumidores adquieren alimentos. Antes de la pandemia, según González, muchas personas compraban por internet apenas una vez cada varios meses. Hoy, el consumidor latinoamericano compra alimentos en línea, como pan, chocolates o galletas, al menos dos veces al mes, un comportamiento que refleja cómo las compras digitales prácticamente se duplicaron con respecto a 2018. Sin embargo, el cambio va mucho más allá de la compra digital. “Hoy el recorrido del consumidor comienza en TikTok. Ve un producto, quiere conocer más, lo busca en Google o incluso le pregunta a una herramienta de inteligencia artificial. Luego va a la tienda, lo compra y finalmente comparte su experiencia en redes sociales. Hace apenas cinco años ese recorrido no existía. Todo se basaba en la recomendación de una amiga o de la familia”, agregó González.

Actualmente, seis de cada diez consumidores latinoamericanos comparten sus experiencias en internet y buscan productos atractivos para difundir en redes sociales como Instagram. El estudio también revela que el consumidor busca experiencias que lo sorprendan. Una muestra de ello es que las búsquedas relacionadas con experiencias memorables crecieron un 33 %. “Cuando una persona visita un restaurante ya no quiere únicamente que le sirvan la comida. Quiere vivir una experiencia distinta”, afirmó González, quien añadió que los consumidores también prefieren productos con menos aditivos, grasas, sal y azúcares.

Taste Tomorrow 2026