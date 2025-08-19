Antai destituye y multa a 16 funcionarios públicos: ¿cuáles fueron las causas de sus sanciones?

De acuerdo con la entidad, estas medidas son el resultado de investigaciones minuciosas y reflejan su compromiso con la transparencia, la integridad y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión pública.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció la sanción de 16 servidores públicos de distintas instituciones del Estado por faltas graves al Código de Ética de los Servidores Públicos , tras la apertura y conclusión de recientes expedientes administrativos.

Casos sancionados

Entre los casos más relevantes se encuentran:

Municipio de Taboga: El alcalde contrató como servidores públicos a su nuera y al hermano de su nuera. Por su parte, la Antai recomendó la destitución inmediata de ambos y sancionó económicamente al alcalde por conflicto de intereses.

Alcaldía de Penonomé: Se comprobó que el alcalde incluyó a su hermana en la planilla municipal. Aunque posteriormente fue dada de baja, el funcionario fue sancionado por violar principios éticos.

Junta Comunal de Omar Torrijos, San Miguelito: El representante y una funcionaria, prima del mismo, fueron sancionados por mantener una relación de parentesco en la entidad.

Junta Comunal de Santa Ana: Siete funcionarios reconocieron vínculos familiares con la representante. Se recomendó la destitución de seis y se sancionó económicamente a la representante por conflicto de intereses.

Junta Comunal de Corral Falso: El representante fue sancionado tras comprobarse que su sobrina formó parte de la planilla comunal.

Ministerio de Educación, Comarca Ngäbe Buglé: Una funcionaria viajó al extranjero en dos ocasiones mientras mantenía incapacidad médica. Por tratarse de una conducta reiterativa, se recomendó su destitución.

Caja de Seguro Social, Bocas del Toro: Una funcionaria viajó fuera del país durante un periodo en el que debía guardar reposo médico. Fue sancionada conforme a la normativa vigente.