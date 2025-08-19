Antai destituye y multa a 16 funcionarios públicos: ¿cuáles fueron las causas de sus sanciones?

La <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)</a></b> anunció la sanción de <b>16 servidores públicos de distintas instituciones del Estado</b> por faltas graves al <b>Código de Ética de los Servidores Públicos</b>, tras la apertura y conclusión de recientes expedientes administrativos.De acuerdo con la entidad, estas medidas son el resultado de <b>investigaciones minuciosas</b> y reflejan su compromiso con la transparencia, la integridad y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la gestión pública.