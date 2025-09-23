Contratación de marinos panameños crece 11%

La contratación de gente de mar panameña registra un aumento del 11 % en 2025, con 593 contratos laborales firmados entre enero y septiembre, según cifras del Departamento de Asuntos Laborales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La colocación de marinos en buques nacionales e internacionales anualmente alcanza alrededor de 70 nuevas oportunidades de empleo en el sector marítimo, ratificando a Panamá como proveedor de talento calificado para la industria.

Durante la décimo octava reunión del Comité de Embarque, el director general de la Gente de Mar, Felipe Arias, subrayó que “estas cifras reflejan el resultado de políticas que optimizan los procesos de búsqueda de personal y promueven el reclutamiento y la colocación de oficiales, cadetes y tripulantes, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales que rigen el mercado laboral marítimo”.

En el encuentro se presentaron avances como la revisión del plan de estudios del Bachillerato Marítimo, a cargo del Ministerio de Educación, con el objetivo de alinear la formación académica a las necesidades actuales de las navieras; la identificación de tendencias de empleo y áreas con mayor demanda para facilitar la inserción de los egresados; y la aplicación de pruebas de nivel de inglés gratuitas, coordinadas con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, requisito fundamental para que los aspirantes puedan enrolarse en empresas extranjeras.

Como ejemplo de las oportunidades que se generan a partir de este trabajo, la AMP destacó que la naviera colombiana NAVESCO S.A., especialista en transporte internacional de carga general, informó que actualmente emplea a más de 40 tripulantes panameños, varios de ellos con más de siete años de servicio y que han logrado ascender de cadetes a capitanes.

Todos los buques de la compañía, dijo, navegan bajo la bandera panameña, lo que refuerza los lazos de cooperación y del registro marítimo del país.

La AMP destacó que seguirán impulsando alianzas con empresas nacionales e internacionales para incrementar las plazas de trabajo para la gente de mar panameña.