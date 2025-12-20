‘Mirar al sur es una decisión estrátegica para Panamá’, asegura Mulino en cumbre del Mercosur

En materia logística, el mandatario destacó que Panamá es el hub aéreo por excelencia de la región, con 576 frecuencias semanales de vuelos entre el país y los Estados asociados al Mercosur, conectando 42 ciudades. Indicó que estos beneficios no solo son continentales, sino que se extienden hacia Europa y Asia.Asimismo, anunció que próximamente se establecerá un vuelo directo entre Tokio, Japón, y Panamá, lo que representará la ruta más corta para conectar la quinta economía mundial con América del Sur.Mulino también enfatizó las fortalezas logísticas del país, resaltando el Canal de Panamá y el avanzado desarrollo portuario, pilares fundamentales para consolidar al país como plataforma clave del comercio internacional.