‘Mirar al sur es una decisión estrátegica para Panamá’, asegura Mulino en cumbre del Mercosur

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Foz de Iguazú, donde expuso la visión estratégica de Panamá y su papel como eje de integración regional y global.

Durante su discurso, el mandatario subrayó la importancia de fortalecer los vínculos con el Mercosur, al considerar que “mirar al sur y concretar esta asociación con el mayor bloque económico de este hemisferio es una decisión estratégica desde el punto de vista social, cultural y económico para Panamá”.

Mulino resaltó que Panamá es una nación abierta al mundo, con una de las economías más dinámicas de América, capaz de fortalecer la integración entre el norte y el sur, así como entre el este y el oeste del continente. Además, destacó el rol del país como nexo eficiente entre los países del Pacífico con Europa y del Atlántico con Asia.

El presidente también reconoció que Panamá enfrenta importantes desafíos sociales y de desarrollo sostenible, especialmente en la reducción de brechas de desigualdad e inequidad. En ese sentido, enfatizó que la generación de oportunidades económicas es clave para combatir la pobreza.“Soy un convencido de que la mejor forma de combatir la pobreza es generando riquezas, abriendo la economía y trabajando por un Estado menos burocrático y regulador,” afirmó.

No obstante, Mulino señaló que, debido a las características propias del país, existen regiones que requieren una mayor presencia y apoyo del Estado para lograr avanzar, progresar y convertirse en zonas atractivas para la inversión y el desarrollo.