Panamá y el Mercosur piden a Venezuela liberar a presos políticos y reestablecer la democracia

En una declaración conjunta emitida este sábado, los presidentes de Argentina, Paraguay y Panamá, junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y altas autoridades de Ecuador y Perú, expresaron su profunda preocupación por la crisis humanitaria, migratoria y social que atraviesa Venezuela, país actualmente suspendido del MERCOSUR en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

Durante el encuentro, los representantes ratificaron la plena vigencia de dicho protocolo, reafirmando su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas, el respeto al Estado de Derecho y la promoción irrestricta de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Asimismo, destacaron la importancia del multilateralismo y la articulación de mecanismos regionales para la protección de la democracia como pilares esenciales para la integración, el desarrollo y la prosperidad de América Latina.

En el marco de las reiteradas advertencias de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, los firmantes exhortaron a las autoridades venezolanas a cesar las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, y a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En particular, instaron a la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad de forma arbitraria, asegurando su integridad física y el respeto al debido proceso legal.

Finalmente, los líderes reafirmaron su determinación de contribuir, por medios pacíficos, al pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto.