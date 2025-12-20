Lluvias se extenderán hasta enero en Chiriquí, alerta pronóstico agroclimático

La salida de la temporada lluviosa en la provincia de Chiriquí presentará un atraso de dos a tres semanas, una variación climática que incide directamente en la planificación agrícola y ganadera, según el análisis presentado en la Mesa Técnica Agroclimática N.° 21, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Productores y técnicos del MIDA se reunieron para evaluar los datos meteorológicos correspondientes al período de diciembre de 2025 a marzo de 2026, donde se informó que, para el oriente chiricano, la salida de las lluvias se estima entre el 15 y el 31 de diciembre de 2025, mientras que para el occidente de la provincia el período se extendería del 1 al 20 de enero de 2026.

Durante la mesa técnica se indicó que para el mes de enero se espera un incremento de hasta 40% en las precipitaciones. En tanto, para febrero y marzo el comportamiento de las lluvias será el típico de la temporada, mientras que para abril se prevé una disminución de hasta 20% en las precipitaciones.

El coordinador de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático del MIDA en Chiriquí, Santiago Morales, señaló que las recomendaciones derivadas del análisis técnico serán emitidas oportunamente a través del boletín agroclimático, con el fin de hacerlas extensivas a todos los productores.

Desde el sector productivo, Carlos Marín, pequeño ganadero de la comunidad de Gariché Abajo, en Santo Domingo de Bugaba, destacó la utilidad de esta información para la gestión de los proyectos agropecuarios. “Con el pronóstico podemos prepararnos ante una contingencia de tipo climático y evitar mermas en la producción, cualquiera sea el rubro a que nos dediquemos”, manifestó.

La jornada contó con la participación del director regional del MIDA, Félix Martínez, así como de los expertos Edgar Peña y Zael Fuentes, en representación de la Unidad Agroambiental y Cambio Climático del MIDA a nivel nacional. También asistió personal especializado del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) en David, Chiriquí.