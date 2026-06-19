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Fútbol

Juego de Estados Unidos contra Australia del Grupo D

Juego de Estados Unidos contra Australia del Grupo D
FRANCK FIFE | AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 19/06/2026 12:35
Las selecciones de Estados Unidos y Australia se enfrentan en la segunda fecha de su Grupo D en el estadio Seattle. Estados Unidos y Australia se han enfrentado en pocas ocasiones, con dominio parcial de los norteamericanos.

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Salen a la cancha los dos equipos 

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En breve comienza el encuentro…

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