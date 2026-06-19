Pagos a jubilados y pensionados continúan el lunes 22 de junio

El calendario de pagos a jubilados y pensionados establece que los beneficiarios que reciben su quincena mediante acreditación bancaria (ACH) comenzaron a cobrar desde este viernes 19 de junio.

Sin embargo, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheques recibirán sus pagos el próximo lunes 22 de junio, en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Las autoridades recordaron que este esquema de pagos se mantiene de forma escalonada para garantizar la atención ordenada de los beneficiarios en todo el país.