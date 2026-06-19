  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Pagos a jubilados y pensionados continúan el lunes 22 de junio

Jubilados que cobran por cheque recibirán su pago el lunes 22 de junio
Jubilados que cobran por cheque recibirán su pago el lunes 22 de junio Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/06/2026 11:28
El calendario de pagos a jubilados y pensionados continúa este lunes con la entrega de cheques.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El calendario de pagos a jubilados y pensionados establece que los beneficiarios que reciben su quincena mediante acreditación bancaria (ACH) comenzaron a cobrar desde este viernes 19 de junio.

Sin embargo, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheques recibirán sus pagos el próximo lunes 22 de junio, en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Las autoridades recordaron que este esquema de pagos se mantiene de forma escalonada para garantizar la atención ordenada de los beneficiarios en todo el país.

La CSS detalla cronograma de pagos de jubilados y pensionados para julio

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas de pago correspondientes al mes de julio para jubilados y pensionados a nivel nacional.

Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) cobrarán la primera quincena el 3 de julio y la segunda el 17 de julio.

Por su parte, quienes reciben sus pagos mediante cheque podrán retirar la primera quincena el 6 de julio y la segunda el 20 de julio en los centros de pago autorizados.

VIDEOS
Lo Nuevo