Paulette Thomas presidirá la Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional

La diputada independiente de la bancada Vamos, Paulette Thomas, fue elegida este martes 28 de julio como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional para el tercer periodo de sesiones ordinarias 2026-2027.

La junta directiva quedó conformada además por la diputada Yuzaida Marín, de la bancada Realizando Metas (RM), como vicepresidenta, y por la diputada Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), como secretaria.

Tras su elección, Thomas aseguró que la comisión inicia una nueva etapa enfocada en colocar los intereses de la ciudadanía como prioridad.

“Hoy iniciamos una nueva etapa y definitivamente todo lo que resulte de esta comisión solamente se puede traducir en temas positivos por y para la ciudadanía. Tenemos que empezar a priorizar de manera efectiva que nuestro mayor interés debe ser Panamá”, expresó.

La nueva presidenta adelantó que la comisión dará continuidad a los temas impulsados por la administración anterior, encabezada por la diputada Alexandra Brenes, entre ellos las investigaciones relacionadas con los albergues y otros asuntos que aún permanecen pendientes.

Thomas también señaló que uno de los proyectos que continuará en agenda es la implementación del registro público de ofensores sexuales, aprobado mediante ley, pero que aún requiere definir el mecanismo mediante el cual será consultado por la ciudadanía.

Según explicó, las autoridades mantienen conversaciones con el Ministerio de Seguridad para establecer si el registro operará a través de una página web o una aplicación móvil.

La diputada reveló que, en caso de optarse por una aplicación, ya existe una propuesta desarrollada por un ciudadano que fue presentada a su despacho en octubre del año pasado y que, aseguró, no implicaría costos adicionales para el Estado.

Respecto a la conformación de la junta directiva, Thomas destacó que la elección fue producto del consenso alcanzado entre las distintas bancadas legislativas.

“Afortunadamente hemos llegado a un consenso y logramos presidirla en mi persona, contando también con el apoyo irrestricto de mi amiga Yuzaida Marín y de Flor Brenes. Trabajaremos juntas y sin descanso para sacar adelante esta comisión”, afirmó.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia tiene entre sus responsabilidades analizar y discutir iniciativas relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres, los niños, adolescentes, jóvenes y las familias, así como dar seguimiento a proyectos y políticas públicas vinculadas con estos sectores durante el nuevo período legislativo.