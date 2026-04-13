Ángela Russo se juramenta como defensora del Pueblo: ‘La transparencia será mi prioridad’

La Asamblea Nacional realizó este lunes la juramentación de Ángela Russo, como la nueva defensora del Pueblo.

Russo, quien fue exmagistrada de la Corte, juró respetar la Constitución de la República frente al presidente del Legislativo, Jorge Herrera.

”Asumo este cargo con mucha responsabilidad, a partir del jueves próximo. Soy conciente lo que implica este trabajo respetando la institución y, sobre todo, conciente sobre mi responsabilidad con las personas que integran el país”, comentó la nueva defensora de Pueblo.

Russo ocupará el cargo de defensora del Pueblo en reemplazo de Eduardo Leblanc para el período 2026-2031.