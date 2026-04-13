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Ángela Russo se juramenta como defensora del Pueblo: ‘La transparencia será mi prioridad’

Ángela Russo asistió a la Asamblea Nacional para su juramentación
Ángela Russo asistió a la Asamblea Nacional para su juramentación Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 13/04/2026 15:42
Russo explicó que trabajará en el fortalecimiento de la institución, que implica conocer a profundidad las distintas sedes para saber cuáles son los recursos con los que cuenta

La Asamblea Nacional realizó este lunes la juramentación de Ángela Russo, como la nueva defensora del Pueblo.

Russo, quien fue exmagistrada de la Corte, juró respetar la Constitución de la República frente al presidente del Legislativo, Jorge Herrera.

”Asumo este cargo con mucha responsabilidad, a partir del jueves próximo. Soy conciente lo que implica este trabajo respetando la institución y, sobre todo, conciente sobre mi responsabilidad con las personas que integran el país”, comentó la nueva defensora de Pueblo.

Russo ocupará el cargo de defensora del Pueblo en reemplazo de Eduardo Leblanc para el período 2026-2031.

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Ante los medios, la nueva defensora explicó que trabajará en el fortalecimiento de la institución, que implica conocer a profundidad las distintas sedes para saber cuáles son los recursos con los que cuenta.

Adelantó que para mañana, martes, tendrá una reunión con el defensor saliente Leblanc para ponerse al día sobre varios temas, como: la revisión de la página web, casos de seguimientos, entre otros.

Russo confesó que ya varias organizaciones se le han acercado para brindarles detalles de varias críticas.

Comentó que la “transparencia será su prioridad”, ya que le gustaría cambiar algunos elementos dentro de la página web de la entidad.

”Hay algunas cosas que no entiendo porque no se profundizan, pero tendría que sentarme a conversar con el señor Leblanc, los funcionarios y visitar las sedes porque la Defensoría debe estar cerca de la gente, pero ellos me tienen que decir que es lo que ven mal de la entidad para rescatar la credibilidad”, señaló.

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