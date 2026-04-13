Ángela Russo se juramenta como defensora del Pueblo: ‘La transparencia será mi prioridad’

Ante los medios, la nueva defensora explicó que trabajará en el fortalecimiento de la institución, que implica conocer a profundidad las distintas sedes para saber cuáles son los recursos con los que cuenta. Adelantó que para mañana, martes, tendrá una reunión con el defensor saliente Leblanc para ponerse al día sobre varios temas, como: la revisión de la página web, casos de seguimientos, entre otros. Russo confesó que ya varias organizaciones se le han acercado para brindarles detalles de varias críticas. Comentó que la 'transparencia será su prioridad', ya que le gustaría cambiar algunos elementos dentro de la página web de la entidad. <i><b>'Hay algunas cosas que no entiendo porque no se profundizan, pero tendría que sentarme a conversar con el señor Leblanc, los funcionarios y visitar las sedes porque la Defensoría debe estar cerca de la gente, pero ellos me tienen que decir que es lo que ven mal de la entidad para rescatar la credibilidad', </b></i>señaló.