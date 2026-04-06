‘Empezó con el pie equivocado’: ministro del MOP admite errores en proyecto de ampliación de Vía España

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá, José Luis Andrade, reconoció ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional que el proyecto de ampliación de la Vía España “inició con un pie erróneo”, pero aseguró que la institución tomó acciones tras conocer críticas y reportes no oficiales.

Esto después de que empresarios y residentes de Río Abajo manifestaran ayer su rechazo al proyecto durante la comparecencia del ministro de Obras Públicas, la cual se dio en medio de cuestionamientos por la falta de estudio de impacto ambiental y el acta de refrendo.

Según explicó Andrade, ingenieros residentes del MOP han estado recorriendo el área y los tramos río abajo para evaluar la situación y atender inquietudes ciudadanas.

El ministro indicó que todo proyecto nuevo genera incertidumbre e incomodidades, pero insistió en que se trata de una obra beneficiosa y que el ministerio está dispuesto a sostener reuniones con las comunidades si es necesario.

Las críticas fueron reiteradas por representantes de organizaciones y empresarios del área. José Luis Ábrego, de la Asociación Nacional de Pequeñas ONG, Productores y Expositores, cuestionó la falta de estudio ambiental previo, señalando que este debía ser el primer paso antes de ejecutar cualquier obra.

Aseguró que desde finales de enero e inicios de febrero se registraron talas de árboles, señalizaciones y entrada de personal del Consorcio CIT a terrenos donde, según denunció, no se verificó la ocupación.

Por su parte, Franklin Williams, otro empresario del área, afirmó que la oposición no es al proyecto en sí, sino a los presuntos abusos y a la preocupación por el impacto en la comunidad. “No nos oponemos al proyecto como tal, nos oponemos al abuso y a desaparecer”, expresó.

La sesión se desarrolló con la presencia de empresarios del sector que acudieron para expresar su inconformidad y exigir mayor transparencia.

Finalmente, ambas partes llegaron al acuerdo de estar en contacto para disminuir las inquietudes sobre el proyecto, sin embargo, los diputados de la comisión defendieron el carácter estratégico del MOP y el ministro Andreade, quienes aseguraron que mantendrá el diálogo con los afectados.