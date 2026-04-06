‘Empezó con el pie equivocado’: ministro del MOP admite errores en proyecto de ampliación de Vía España

De acuerdo al MOP, parte del proyecto de ampliación de la Vía España incluye carriles exclusivos para Mi Bus, esto avanza en un proceso de verificación e inventario dentro de la franja de 40 metros correspondiente a la servidumbre vial, de la cual es custodio y administrador para garantizar su uso adecuado, la seguridad, la movilidad y el ordenamiento urbano.Producto de este levantamiento técnico preliminar, la entidad identificó aproximadamente 400 ocupaciones dentro del área de servidumbre, que incluyen actividades comerciales, estructuras informales y otros usos. El MOP aclaró que actualmente se trata de una fase de notificación y coordinación.En este contexto, el ministerio anunció que desarrollará reuniones con representantes comunitarios, autoridades locales y personas involucradas para mantener comunicación directa, explicar los alcances del proyecto y procurar un manejo ordenado que permita minimizar afectaciones.La obra también contempla aceras más amplias, mejoras al sistema pluvial y adecuaciones urbanas que beneficiarán a más de 82 mil usuarios diarios, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad. El MOP reiteró que estas acciones se realizan dentro del marco legal que regula las vías públicas y aseguró que mantendrá el diálogo abierto con los sectores involucrados.