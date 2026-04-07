Hasta dos horas sin avanzar: el drama de viajar de Panamá Oeste a la capital tras el cierre del puente de las Américas

Debido al cierre del puente de las Américas tras la explosión de un camión cisterna en el sector de La Boca, cientos de conductores enfrentan un descomunal tranque desde la madrugada de este martes 7 de abril.

La explosión dejó una persona fallecida, dos personas con heridas de primer grado y provocó serios daños en el área de La Boca. Por ello, la Procuraduría General de la Nación comenzó una investigación este 6 de abril.

Además, se reporta dos bomberos con quemaduras en varias partes de su cuerpo. En la mañana se reportó que se encuentran estables y bajo observación médica.

El puente de las Américas fue cerrado temporalmente al tráfico vehicular mientras se verifica si su estructura resultó afectada por las llamas del incidente. Ante esta situación, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto a personal de una empresa subcontratista, realizarán a las 8:00 p.m. una inspección técnica de la estructura y las vigas de acero.

“El paso permanecerá cerrado hasta que se confirme que la circulación es completamente segura y se cuente con los resultados técnicos que así lo avalen”, informó el MOP.

Conductores reportaron largas horas de espera, con filas que no avanzaban durante periodos de entre una hora con 45 minutos y hasta dos horas y media. Algunos incluso optaron por regresar a sus hogares ante la imposibilidad de continuar. Además, se observó poca afluencia de usuarios en las paradas del sector oeste.

El congestionamiento vehicular se extiende por la autopista Arraiján–La Chorrera y la vía Panamericana (ruta vieja).

Ante la situación, el presidente José Raúl Mulino reaccionó la noche del 6 de abril y solicitó a ministros y al sector privado flexibilizar los horarios de entrada laboral.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que, “teniendo en cuenta lo sucedido hoy en el sector del puente de las Américas, mañana será un día complejo y la asistencia a los puestos de trabajo de miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular”.

Por ello, pidió a las instituciones públicas y empresas privadas adoptar las consideraciones necesarias mientras se restablece la normalidad en la zona.