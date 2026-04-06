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Presidente Mulino pide flexibilidad laboral en Panamá Oeste; Mitradel sugiere teletrabajo

El presidente de la República, José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/04/2026 20:19
El mandatario utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de calma y reflexión para el sector público y privado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó ante los hechos suscitados por la explosión en La Boca, la tarde de este lunes, que dejó dos bomberos heridos y un fallecido.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que “teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del Puente de las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular”.

Por lo tanto, agregó que ”solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector privado que se tengan las consideraciones necesarias. Esperemos recobrar normalidad lo antes posible.”.

Respuesta

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), por su parte, exhortó a las empresas a adoptar las medidas pertinentes que contribuyan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores.

En este sentido, recomendó a los empleadores flexibilizar los horarios de ingreso a las jornadas laborales para aquellos colaboradores que residen en Panamá Oeste, así mismo para los que residen en la capital y laboran en Panamá Oeste, considerando las dificultades de movilidad que puedan presentarse.

“Se insta a las empresas a implementar mecanismos alternativos, tales como el teletrabajo u otras modalidades que permitan la continuidad de las labores regulares”, señaló la entidad en un comunicado”.

El Mitradel acompañará y orientará a las empresas en la aplicación de estas medidas, brindando el apoyo necesario para atender cualquier consulta o situación particular que pueda surgir, procurando garantizar condiciones laborales adecuadas y la continuidad de las actividades productivas del país.

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