Presidente Mulino pide flexibilidad laboral en Panamá Oeste; Mitradel sugiere teletrabajo

<b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente de la República, José Raúl Mulino,</a></b> reaccionó ante los hechos suscitados por la explosión en <b>La Boca</b>, la tarde de este lunes, que dejó dos bomberos heridos y un fallecido. A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que <i><b>'teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del Puente de las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular'. </b></i>Por lo tanto, agregó que<i><b> 'solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector privado que se tengan las consideraciones necesarias. Esperemos recobrar normalidad lo antes posible.'. </b></i>