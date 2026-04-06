Presidente Mulino pide flexibilidad laboral en Panamá Oeste; Mitradel sugiere teletrabajo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó ante los hechos suscitados por la explosión en La Boca, la tarde de este lunes, que dejó dos bomberos heridos y un fallecido.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que “teniendo en cuenta lo sucedido hoy en sector del Puente de las Américas, mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular”.

Por lo tanto, agregó que ”solicito a todos los ministros y directores de entidades públicas así como al sector privado que se tengan las consideraciones necesarias. Esperemos recobrar normalidad lo antes posible.”.